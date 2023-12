Questi sono i venti migliori piatti di pasta al mondo: al primo posto non c'è la Carbonara

TasteAtlas ha classificato le venti migliori ricette di pasta a livello mondiale e, a sorpresa, in prima posizione non si piazza la carbonara, sebbene la classifica sia dominata da ricette della tradizione italiana.

Al primo posto infatti si piazzano le “Pappardelle al cinghiale”, un piatto della tradizione toscana, seguito al secondo posto dalla “Pasta con Sugo alla Genovese” che fonda le sue origini nella tradizione culinaria di Napoli, nonostante il nome che deve richiama il fatto che sia stata portata in città dagli immigrati genovese. Chiude il podio la “Pasta alla carbonara”, che secondo Tastleatlas, nonostante sia apparentemente facile da preparare è molto ostica.

La classifica è la seguente:

Pappardelle al cinghiale Pasta carbonara Tagliatelle al ragù alla Bolognese Lasagne alla Bolognese Linguine allo scoglio Giouvetsi Ravioli Amatriciana Cacio e pepe Tortelli Pastitsio Agnolotti Pasta alla gricia Trofie al pesto Culurgionis d’Ogliastra Astakomakarona Lasagne alla parmigiana Šurlice sa škampima Tortellini Spaghetti alle vongole

Gli unici piatti non italiani in classifica sono il Giouvetsi, piatto greco a base di pollo, agnello/manzo e pasta, kritharaki o hiliptes e salsa di pomodoro. In undicesima posizione si piazza il “Pastitsio”, anch’esso piatto tradizionale della cucina greca, che porta in top 20 anche l’Astakomakarona (16esima posizione). In diciottesima posizione troviamo invece la ricetta croata Šurlice sa škampima. Le ricette sono disponibili direttamente su TasteAtlas.

Cosa ne pensate di questa classifica?