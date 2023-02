Se venite in puglia non potete perdervi la focaccia barese

Le prelibatezze gastronomiche pugliesi sono troppe anche solo da elencare. Taralli, burrate, stracciatella hanno invaso i supermercati di tutta l'Italia e del mondo. Ma ci sono alcuni prodotti che vanno consumati preferibilmente caldi, forse meno noti, ma altrettanto se non più buoni: è questo è il caso della focaccia barese.

La focaccia a bari è più di un cibo: è un'istituzione, una religione. Ognuno ha la sua preferita ed ogni panificio produce una variante a suo modo unica. Non c'è una focaccia uguale all'altra, e non c'è una focaccia riconosciuta come la più buona, o la più tipica. Alcuni baresi sanno riconoscere il nome del forno che ha prodotto una certa focaccia, anche solo guardandola.

La focaccia è come la pizza, la si potrebbe mangiare ogni giorno senza mai venirne a noia. A differenza della pizza però è ottima anche "fredda", almeno entro un certo numero di ore. Certo, il massimo piacere per il palato arriva quando è appena sfornata e molti si avventurano all'assaggio quando ancora mantiene temperature proibitive, perché l'odore e l'aspetto sono troppo invitanti e non si può resistere. Certo le ustioni del palato non sono rare a Bari, ci si fa l'abitudine dopo un po'.

La focaccia barese viene realizzata con semplice impasto di acqua, lievito, farina, semola rimacinata, e condita con olio (tanto olio grazie!), sale, pomodori di vario tipo (spesso ciliegina) qualche oliva ed a seconda delle varianti, con un pizzico di origano.

La magia sta nelle proporzioni di questi ingredienti, nelle caratteristiche del forno e nella tecnica del panettiere. Ogni singola variazione di quantità, anche minima, di olio, olive, o farina, crea delle varianti più o meno gustose, più o meno riconoscibili. C'è chi la ama quando è molto oleosa o estremamente saporita, quando ci sono pochi pomodori, o quando è molto morbida. Ma nessuno può resistere al giusto mix di croccantezza esterna e morbidità interna.

Letteralmente irresistibile, come piacere finale, il bordo spesso e bruciacchiato della focaccia, un guilty pleasure da provare almeno una volta nella vita.

Sempre nel solco della tradizione troviamo due varianti: la versione "alta e soffice" che aggiunge le patate nell'impasto, e quella "bianca", cotta senza l'aggiunta dei pomodori, un classico amato dai bambini che non vogliono i pomodori.

Entrambe queste varianti si accompagnano divinamente con alcune fette di mortadella: un classico spuntino delle assolate giornate al mare, tenuto un po' segreto dai baresi. Le classiche bevande che accompagnano la focaccia sono la Coca Cola o una birra leggera.

La focaccia si mangia sempre, in estate o inverno, e non c'è mai un buon motivo per rifiutarne un piccolo pezzo. Se dopo qualche mese la focaccia di un certo panificio è venuta un po' a noia, basta sperimentare, entrare da un fornaio diverso e assaggiare la sua focaccia. E dopo qualche assaggio rinasce l'amore.

Negli ultimi anni la popolarità di questo cibo ha valicato i confini baresi, ma dato che dopo 6/8 ore la fragranza della prodotto crolla vertiginosamente, e che anche riscaldandolo non si recupera mai la magia del prodotto fresco, l'unica soluzione per mangiare una perfetta focaccia barese è fare un giro in città, o se si è fortunati, trovare un focacciaro barese emigrato.