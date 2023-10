Venezia, il 'biglietto di ingresso' è in arrivo: quanto costa e come funziona

È ormai passato un mese dall'arrivo del "biglietto di ingresso" a Venezia per i turisti: per il momento si tratta di una sperimentazione su scala limitata, ma presto il sistema verrà esteso a chiunque arrivi nella Laguna per turismo. Ma come funziona l'accesso a pagamento a Venezia, esattamente?

Andiamo con ordine: il biglietto di ingresso a Venezia entrerà in vigore dalla primavera del 2024 e sarà obbligatorio per entrare in città. Il biglietto è rivolto ai turisti (dunque chi si reca a Venezia per motivi di lavoro sarà escluso), mentre saranno esclusi tutti i cittadini del Veneto, che potranno visitare il capoluogo della propria regione quando e come vorranno, totalmente gratis.

Ma quanto costa entrare a Venezia? Beh, una risposta precisa non c'è. Il biglietto viene semplicemente definito come un "contributo alla città" e varia in base a due fattori, ovvero:

Con quanto anticipo si prenota la visita

la visita Qual è l'afflusso previsto nella giornata in cui la visita è programmata

In altre parole, se pensate di visitare Venezia durante il Carnevale, nei giorni del Festival del Cinema o in piena estate potete aspettarvi di sborsare un bel po' di soldi. Altrimenti potreste trovare dei biglietti meno cari, il cui prezzo però si alzerà man mano che vi avvicinerete alla data desiderata per la vostra gita nella Laguna. Secondo i più informati, comunque, la Giunta di Venezia starebbe pensando ad un contributo tra i 3 e i 10 euro a persona.

Durante un'intervista al Corriere della Sera, il Consigliere Comunale veneziano Gianfranco Bettin ha spiegato già nel 2022 che il biglietto servirà a ridurre la "marea di turisti" che "stravolge il tessuto economico e sociale della città", anche se è stato il Comune stesso a specificare che non ci sarà un numero chiuso di turisti ammessi ogni giorno. Certo, si pagherà di più a seconda del numero di ingressi già prenotati in città (il che, nell'ottica dell'amministrazione, dovrebbe far desistere alcuni turisti dalla visita nei giorni più affollati), ma nessuno vi "butterà fuori" dalla Serenissima per il numero troppo alto di turisti.

Resteranno comunque esclusi dal pagamento del ticket tutti i cittadini di Venezia (ovviamente), tutti i lavoratori che da fuori città si recano tra i canali per ragioni professionali e tutti gli studenti del capoluogo, fuorisede compresi. Ci saranno anche delle agevolazioni: per esempio, chi soggiorna in un hotel in Veneto avrà diritto al 50% di sconto sul prezzo del biglietto, mentre chi dorme in un hotel di Venezia non dovrà pagare nulla, perché il costo dell'ingresso verrà coperto tramite la tassa di soggiorno.

Infine, se vi state chiedendo come pagare per entrare a Venezia, non disperate: tutti i pagamenti verranno effettuati in loco, compresi quelli di chi ha effettuato in precedenza la prenotazione online. Se viaggiate in autobus, nave o treno, il biglietto sarà incluso nel ticket del vostro mezzo. Altrimenti, se doveste arrivare a Venezia con la vostra auto o la vostra barca, potrete pagare l'ingresso a uno dei due punti d'accesso alla città.