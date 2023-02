Venduta la 'Radola', la tenuta di campagna del sommo Dante Alighieri

I fan di pellicole storiche sono sempre alla ricerca di memorabilia e pezzi da collezione che li avvicinino alla loro passione. Se la casa dei Goonies in vendita ha destato la curiosità degli appassionati, c'è chi preferisce ben altri medium.

È il caso del facoltoso e misterioso acquirente della Radola di Dante Alighieri, antica dimora appartenuta al Sommo Poeta situata sulle colline oltre Fiesole, come recita la descrizione di Lionard Luxury Real Estate.

Si tratta di una splendida residenza da 650 mq abbracciata da un terreno di oltre un ettaro, sviluppata su più livelli, con torre, finiture di pregio, oliveto e area boschiva recintata adisposizione.

La vista mozzafiato non è l'unico pregio di questa casa colonica del XIII secolo, dalle cui mura trasuda la storia del nostro Paese.

Ignoto non solo l'acquirente, ma anche il prezzo di vendita. L'unico dettaglio svelato dall'Estate riguarda la sua nazionalità: si tratta di un italiano.

Appartenuta alla famiglia Alighieri, venne confiscata per ragioni politiche per poi essere restituita al figlio Iacopo solo dopo la morte del Poeta.

La ricostruzione di diverse fonti storiche suggerisce la possibilità che proprio su queste colline Dante abbia incontrato la prima volta la "sua" Beatrice, per via della vicinanza del podere con la villa dei Portinari.