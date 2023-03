Le vendite di vinili hanno superato quelle dei CD: è la prima volta dal 1987

Storico sorpasso negli USA nel settore musicale. Nel rapporto di fine 2022 della Recording Industry Association of America, pubblicato giovedì scorso, infatti, è stata certificata la crescita delle vendite dei vinili che nel mercato americano hanno superato per la prima volta dal 1987 quelle dei CD.

Nello specifico, i dati parlano di 41 milioni di vinili a fronte di 33 milioni di CD distribuiti nei dodici mesi precedenti. Nonostante ciò, però, il fisico rappresenta ancora una fetta esigua del mercato musicale complessivo: lo streaming - a cui prossimamente si aggiungerà la nuova app Apple Music Classical - continua a generare l’84% delle entrate complessive dell’industria musicale americana. I ricavi sono in continua crescita e sono saliti del 6% a 15,9 miliardi di Dollari, un record.

La crescita del vinile rappresenta senza dubbio un’ottima notizia, ed è legata non solo a mode del momento (visto che il trend è stato registrato già negli scorsi anni), ma dimostra come le persone abbiano sempre più voglia di “toccare” con mano la loro musica preferita. A spingere le vendite però ci hanno pensato anche iniziative come il Record Store Day, con cui le band spesso propongono anche edizioni limitate di album storici, oppure ristampe speciali di EP.