In vendita l'attico di Sarah Jessica Parker a New York: costa 5 milioni di dollari

Carrie Bradshaw cambia casa. Sarah Jessica Parker, che ha interpretato l'iconica protagonista di Sex and The City, ha infatti messo in vendita il suo attico a Tribeca, uno dei quartieri più "in" della grande Mela, al termine del trasferimento nell'enorme villa che ha comprato, insieme al marito Matthew Broderick, nel cuore del West Village.

L'attico di Sarah Jessica Parker è sul mercato per l'impressionante cifra di 5,5 milioni di dollari, ma sembra persino essersi deprezzato negli ultimi mesi: messo in vendita a luglio e rimasto privo di compratori, l'appartamento ha perso circa 300.000 dollari di valore. Il prezzo originale dell'attico era infatti di 5,85 milioni di dollari, stando a quanto riporta il New York Post.

A giustificare il prezzo sono le enormi dimensioni dell'appartamento e la sua collocazione nel centro di un quartiere di lusso come Tribeca. Originariamente acquistato da Sarah Jessica Parker negli anni Novanta, l'attico è stato successivamente unito a un secondo appartamento presente al penultimo piano della Collect Pond House, uno degli edifici di maggior rilievo storico e artistico del quartiere, risalente al lontano (per gli standard americani) 1909.

Una metratura imponente, dunque, che si combina con una collocazione centralissima a Manhattan: l'indirizzo dell'edificio è infatti il 366 di Broadway, una via che non ha certo bisogno di presentazioni. Non solo: gli interni della penthouse messa in vendita dall'ex-protagonista di Sex and The City sono un piccolo capolavoro di interior design, come potete vedere dalle immagini presenti nella galleria in calce a questa notizia.

Ma perché Sarah Jessica Parker ha deciso di trasferirsi e abbandonare un (non tanto) piccolo angolo di Paradiso a Tribeca? La risposta è semplice: per una casa più grande. Diversi anni fa, infatti, l'attrice ha comprato insieme al marito un enorme palazzo nel cuore del West Village, in una delle zone della Grande Mela preferite dalle star di Hollywood e dai miliardari americani.

Con il definitivo trasferimento a West Village, la Parker torna a vivere nel quartiere di Carrie Bradshaw, che aveva proprio un appartamento nel "lower west side" di New York: una scelta pressoché ovvia, dunque, specie se consideriamo che, solo pochi anni fa, proprio Sarah Jessica Parker ha criticato chi lascia New York per trasferirsi altrove.