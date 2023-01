Che velocità può raggiungere uno skateboard elettrico? Toccato un nuovo record

Che velocità può raggiungere uno skateboard elettrico? Ve lo mostra un ingegnere meccanico specializzato proprio nella costruzione di questi veicoli. Con uno skateboard ad alte prestazioni Raine Kent ha toccato una velocità di 132,37 km/h.

Parliamo di una velocità sufficiente a superare il Guinness World Record sulla lunga distanza: Kent ha infatti polverizzato il precedente record di 95 km/h. L’ingegnere ha progettato e costruito il suo skateboard elettrico tutto da solo e sta anche cercando di brevettarlo per utilizzi futuri. Kent ha perfezionato tantissimo il design della sua tavola, andando a levigare i bordi allo stato dell’arte al fine di evitare il fenomeno dello Speed Wobbles, che purtroppo causa un oscillamento dello skateboard ad alte velocità. Con il suo design invece si potrebbero superare “tranquillamente” i 130 km/h, con la possibilità di fare un incidente (a causa dello Speed Wobbles) sensibilmente ridotta.

Certo rimane una passione molto pericolosa, Kent fa le sue prove con un casco integrale e una tuta capace di assorbire eventuali urti, volare a 130 km/h non sarebbe poi troppo piacevole… Nonostante il fenomeno dello Speed Wobbles sia ridotto grazie al design, rimangono i pericoli legati al terreno, a quelle velocità da record è importante che l’asfalto sia in condizioni perfette perché una minima alterazione potrebbe creare danni immani alla stabilità. Raine Kent però non sembra pensarci poi troppo: “Amo l’adrenalina che ti dà uno skateboard elettrico. Ho iniziato la mia carriera facendo corse in discesa, sfidando le colline e muovendomi ad alta velocità, mi è sembrato naturale passare agli e-skateboard. È una passione molto spaventosa ma allo stesso tempo eccitante, adoro la velocità e l’adrenalina che possono darti questi veicoli. Raggiungere un traguardo che sognavo da tempo è stato fantastico, ora detengo un record che spero di mantenere negli anni a venire”.

Ovviamente la passione di Kent è diventata anche un lavoro, visto che possiede una compagnia che vende skateboard ad alte prestazioni - se volete acquistarne date un’occhiata al sito ufficiale Raith. Il modello AWD Vengeance può raggiungere i 130 km/h di velocità massima (per curiosità sappiate che costa 3.500 dollari, poco più di 3.000 euro), usate però veicoli di questo tipo con estrema attenzione…