Vegas Jones ha 'riscritto' la sigla originale di Dragon Ball con Giorgio Vanni

Che abbiate 30 anni o 20 anni (o perché no, 40 anni o più) ci sono buone probabilità relative al fatto che abbiate vissuto l'epoca in cui Dragon Ball si guardava rigorosamente su Italia 1. Quando arrivavano le puntate c'era ben poco da fare: dalla serie originale a Z, passando per GT: altri pensieri non erano presenti.

L'anime di Dragon Ball ha accompagnato in questo modo più generazioni, appassionatisi alla versione nostrana della serie animata. Certo, l'edizione italiana differisce per più di qualche dettaglio da quella estera: basti pensare alle censure video e audio applicate all'epoca da Mediaset, nonché al rinominare Dragon Ball Z in What's My Destiny Dragon Ball.

Questa è però un'altra storia rispetto a quella che vi raccontiamo oggi, ma il filo conduttore è la voce di Giorgio Vanni. Era infatti proprio quest'ultimo a cantare le sigle di Dragon Ball, che al giorno d'oggi rientrano ormai di diritto tra i brani iconici legati al nostro Paese. D'altronde, lo stile di Vanni è inconfondibile per chiunque abbia vissuto quei periodi.

Certo, il cantautore negli ultimi anni ha anche prodotto brani originali come SUPEREROI con Dj Matrix e Jack Mazzoni, che al momento in cui scriviamo raccoglie oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma nel 2023 il nome di Vanni sta tornando al centro dell'attenzione per via di una collaborazione per certi versi inaspettata, quella col rapper di Cinisello Vegas Jones.



Sì, avete capito bene: Vanni ha prestato la sua voce per l'ultimo progetto del rapper conosciuto per hit come Malibu. Più precisamente, è il Jones Mixtape in uscita il 23 giugno 2023 a ospitare il brano in questione. Si fa insomma proprio riferimento al singolo che anticipa l'arrivo del Mixtape: quest'ultimo avrà 13 tracce e 9 featuring, ma per ora è uscita solamente la canzone Il mio dawg (sì, potete già ascoltarla).

Quest'ultima narra sicuramente di tematiche un po' diverse rispetto alla sigla di Dragon Ball, ma ne mantiene l'inconfondibile sound. Inutile dire poi che la presenza di Vanni, che tra l'altro su YouTube non compare nemmeno tra i featuring probabilmente per cercare un "effetto sorpresa" all'ascolto del brano, sta facendo riemergere un bel po' di nostalgia. "Però nessuno sa dove sta", canterebbe qualcuno.