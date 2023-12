Per la prima volta, vediamo una parte dell'allenamento di Messi in palestra

Mancano poco più di due mesi alla stagione calcistica negli Stati Uniti e Lionel Messi, che è diventato un simbolo della MLS dopo il suo approdo nell’Inter Miami, si sta già allenando per farsi trovare pronto ai prossimi impegni. Per la prima volta in assoluto, vediamo l'otto volte Pallone D’Oro alle prese con una sessione in palestra.

A pubblicarlo è stata la moglie di Messi, Antonella Roccuzzo, il cui personal trainer sta seguendo anche lui. Nella breve clip, pubblicata sotto forma di Storia su Instagram, il Campione Argentino è alle prese con dei chin up. Il video è immediatamente diventato virale in quanto offre ai fan del fenomeno un raro sguardo alla sua routine d’allenamento.

Messi è una tipologia d’atleta che preferisce lavorare sulla parte inferiore del corpo e sulla cardio, a differenza di Cristiano Ronaldo che cura maniacalmente ogni parte del suo corpo e punta soprattutto sull'esplosività e la forza. Tuttavia, la Storia di Antonella Roccuzzo dimostra che il numero 10 dell’Argentina non trascura la forza ed allena anche i dorsali e nemmeno lui è sfuggito ai chin up.

Nel post pubblicato su Instagram, si vede Messi effettuare dei chin up con la zavorra, che a giudicare dalle dimensioni del disco non sembra molto pesante.