Dove vedere la fioritura dei tulipani in Italia? Marzo è arrivato

Dopo avervi portato alla scoperta delle migliori spiagge secondo TripAdvisor, è giunto il momento di soffermarsi su un'altra tipologia di viaggio che potreste voler effettuare. Questa volta rimaniamo nell'ambito della nostra cara Italia, in grado in questo periodo di offrirci in modo sorprendente la fioritura dei tulipani.

Se non siete mai stati, ad esempio, al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, che si trova in provincia di Verona, potreste voler recuperare. Va bene: la prima scelta tradisce di prepotenza la provenienza rigorosamente veneta dell'autore del pezzo, ma questo storico parco è spesso considerato uno tra i migliori per vedere la fioritura dei tulipani.

Il motivo è presto detto: c'è persino un evento dedicato, come potete approfondire nella pagina ufficiale di Tulipanomania. Marzo e aprile sono i mesi perfetti per prendere visione di una delle fioriture di tulipani considerate tra le migliori al mondo. No, non lo diciamo noi, bensì la World Tulip Society, che ha premiato la fioritura del parco per l'eccellenza nella promozione e nella celebrazione del tulipano. Per tenervi informati sul tutto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla pagina Facebook del Parco Giardino Sigurtà, in cui proprio di recente è stato spiegato che Tulipanomania 2023 è in arrivo.

Non c'è però solamente il Veneto a ospitare luoghi di questo tipo, considerando, ad esempio, che in Trentino-Alto Adige ci sono altrettante splendide location come I Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano (chi ha detto Sissi?). Dando un'occhiata al portale ufficiale di Castel Trauttmansdorff potrete comprendere al meglio a cosa si fa riferimento.

Ricordando che quelli citati rappresentano solamente alcuni luoghi tra le splendide location legate alla fioritura di tulipani che abbiamo nella nostra cara Italia, risulta impossibile non citare in questa sede anche Blufi, che qualcuno potrebbe conoscere come Maluppassu, un piccolo comune in provincia di Palermo noto per i tulipani rossi. In questo caso, si fa riferimento a un campo di tulipani spontanei. Potrebbe poi interessarvi tenere d'occhio, se vi trovate alle porte di Milano, ad esempio, la pagina Facebook Tulipani Italiani Arese. In quest'ultima, infatti, vengono pubblicati gli aggiornamenti relativi al campo di tulipani di Arese, che usualmente vede un giardino aperto al pubblico che permette, oltre che di godersi le bellezze naturali, di portarsi a casa un bel mazzo di fiori. Usualmente il periodo indicato è quello di fine marzo 2023.