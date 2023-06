Vasco Rossi, stasera 2 Giugno 2023 a Rimini: scaletta ed info sul concerto

La data tanto attesa dai fan di Vasco Rossi è arrivata. Stasera, 2 Giugno 2023, il cantante di Zocca salirà sul palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini per un concerto a lungo atteso e che porterà nella città migliaia di fan provenienti da tutta la Penisola.

I biglietti per la data zero del nuovo tour di Vasco sono sold out da mesi, e la prossima settimana farà tappa allo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Nella serata di ieri gli iscritti al Blasco Fan Club (il fan club ufficiale dell’artista) hanno potuto assistere alle prove generali con relativo soundcheck, ma l’attesa è tutta per il concerto di stasera, il cui via è previsto per le ore 21.

Per l’occasione, il comune di Rimini ha predisposto un mastodontico piano sicurezza. Chiuse al traffico tutte le aree intorno al concerto: : via Tripoli, via Ugo Bassi, via Annibale Fada, via C.A. Dalla Chiesa, mentre via Giovanni Fantoni sarà percorribile fino all’intersezione con via Abruzzo solo ai residenti. Potenziati anche i trasporti pubblici ed aggiunte nuove corse per i bus: la linea 4 da San Mauro Mare alla fermata della stazione avrà corse ogni 30 minuti fino all’1:50, mentre la Linea 11 che collega Rimini a Riccione sarà in servizio fino alle 2:00 di domani 3 Giugno 2023 con corse ogni 15 minuti. Prolungato fino alle 3 anche il servizio Metromare.

Per quanto riguarda la scaletta, Vasco dovrebbe proporre i più grandi successi della sua discografia, ma anche le canzoni tratte dal nuovo album.