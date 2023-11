Vasco Rossi fa poker a Bari: aggiunta una nuova data al San Nicola. Le info sui biglietti

“Damme un’altra Bari!” con queste parole, Vasco Rossi ha annunciato la quarta data allo Stadio San Nicola di Bari, che si aggiunge alle tre già annunciate in precedenza e che portano a quattro i concerti che il cantante di Zocca terrà presso l’impianto del capoluogo pugliese.

La nuova data è in programma il 29 Giugno e si aggiunge a quelle del 25 Giugno, 26 Giugno e 30 Giugno. Complessivamente, il Vasco Live per l’estate 2024 è composto in questo modo:

07 Giugno: Stadio San Siro, Milano

08 Giugno: Stadio San Siro, Milano

11 Giugno: Stadio San Siro, Milano

12 Giugno: Stadio San Siro, Milano

15 Giugno: Stadio San Siro, Milano

19 Giugno: Stadio San Siro, Milano

20 Giugno: Stadio San Siro, Milano

25 Giugno: Stadio San Nicola, Bari

26 Giugno: Stadio San Nicola, Bari

29 Giugno: Stadio San Nicola, Bari (Nuova Data)

30 Giugno: Stadio San Nicola, Bari

Per quanto riguarda i biglietti, la prevendita prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 29 Novembre 2023 per gli iscritti al Blasco Fan Club e sul sito Vascolive.vivaticket.it, e terminerà alle ore 11 di giovedì 30 Novembre 2023, quando partirà la fase di vendita generale. Tutti i dettagli sui prezzi ed i settori sono disponibili direttamente attraverso la pagina dedicata, dov'è presente anche la piantina.