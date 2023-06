Vasco Rossi live allo Stadio Olimpico di Roma il 16 e 17 Giugno 2023: scaletta ed orari

Prosegue Vasco Live 2023 dopo le quattro date a Bologna. Stasera e domani, 16 e 17 Giugno 2023, il cantante di Zocca si esibirà con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma che si preannunciano imperdibili per i fan.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 16, ma ovviamente l’ingresso per il Fan Club ed i possessori dei biglietti Early Entry sarà anticipato. Alle 17 invece aprirà il ritiro accrediti, mentre il concerto vero e proprio inizierà alle ore 21.

La scaletta proposta nelle tappe di Bologna è stata la seguente:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

A Change Is Gonna Come

In due occasioni come prima canzone dell’encore è stata aggiunta “Romagna Mia” di Secondo Casadei, ma non possiamo considerarla parte della setlist in quanto non è stata suonata in tutte le sei tappe del Vasco Live 2023 tenute fino ad oggi.

Per quanto concerne le informazioni sugli ingressi vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di Live Nation, dove sono contenute anche le indicazioni su come raggiungere l’impianto con i mezzi pubblici ed in auto, con le relative restrizioni e modifiche alla viabilità.