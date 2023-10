Vasco Rossi, annunciati i concerti dell'estate 2024: date e biglietti del Vasco Live

A pochi giorni dall’arrivo su Netflix del documentario Vasco Rossi - Il Sopravvissuto, il cantante di Zocca ha annunciato oggi in via ufficiale le date del suo VASCO Live negli Stadi, il tour che continuerà anche nel 2024 con una serie di concerti che terrà a San Siro ed allo Stadio San Nicola di Bari.

Nello specifico, Vasco Live proseguirà negli Stadi con le seguenti date:

07 giugno: Milano, Stadio San Siro

08 giugno: Milano, Stadio San Siro

11 giugno: Milano, Stadio San Siro

12 giugno: Milano, Stadio San Siro

25 giugno: Bari, Stadio San Nicola

La notizia era nell’aria da tempo, e già negli scorsi giorni sui siti web specializzati e sui gruppi Facebook dedicati a Vasco Rossi si era parlato dell’imminente annuncio delle date.

Per quanto riguarda la disponibilità dei biglietti, gli iscritti al Blasco Fan Club potranno acquistare i ticket a partire dalle ore 12 del prossimo 4 Ottobre 2023. Il 5 Ottobre 2023 sempre alle ore 12 partirà invece la prevendita su Live Nation per coloro che si iscriveranno al sito web. La vendita generale su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone invece partirà alle ore 12 del 6 Ottobre 2023.

La disponibilità potrebbe essere limitata, motivo per cui consigliamo di collegarvi agli orari in questione per avere più possibilità di portare a casa i ticket.