Vans e Deaton Chris Anthony portano lo stile sulle corsie di bowling: la collezione

Vault by Vans ha ingaggiato Deaton Chris Anthony (DCA) per il lancio di una nuova collezione di calzature e abbigliamento dedicata al mondo del bowling - non a caso l'artista in fase di sviluppo è partito alla ricerca del "300" perfetto, il punteggio più alto ottenibile durante una partita.

Vault by Vans x Deaton Chris Anthony, questo il nome della collezione che a partire dal 9 dicembre prossimo sarà disponibile sul sito Vans.eu. Per la creazione di questa collezione bisogna tornare indietro nel tempo, a quando Deaton Chris Anthony viveva in Kansas all'età di 12 anni. Diventato capitano della squadra di bowling al liceo, ha esplorato le sue capacità raggiungendo un punteggio massimo di 286 punti alle regionali.

Nonostante gli anni che son passati, DCA non è mai riuscito a superare quel punteggio, non è dunque mai riuscito ad abbattere quei "14 birilli mancanti", volendo metterla in maniera poetica. Abbandonato il mondo del bowling competitivo l'artista si è dedicato a sviluppare i suoi interessi creativi riscoprendo a suo modo proprio lo sport del suo passato scolastico, provando però a renderlo alla moda.

Ecco dunque nascere la collezione Vault by Vans x Deaton Chris Anthony, che vanta la calzatura OG SCS LX, una low-top tricolore che ricorda una scarpa da bowling, la Knu Skool VLT LX invece presenta una tomaia in pelle trattata e ingrassata per imitare le macchie d'erba dovute alla falciatura del prato. DCA ha anche pensato a cinque accessori tra abbigliamento e accessori, dalla T-shirt 2-in-1 al Box Fleece.