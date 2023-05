Van Gogh, la mostra immersiva a Milano: la Notte Stellata incontra il VR

Continua il trend delle mostre immersive dedicate ai maggiori artisti della storia: dopo l'arrivo a Milano dell'esibizione Inside Monet, infatti, è pronta al debutto Van Gogh: The Immersive Experience, che partirà il 1° giugno, sempre nel capoluogo lombardo.

La mostra, curata da Exhibition Hub e Fever, è già stata un successo globale da cinque milioni di visitatori, e arriverà a Lampo Scalo Farini, a Milano, dal 1° giugno 2023. A rendere speciale l'esibizione saranno le tecnologie di videomapping utilizzate dai curatori, che promettono di rendere dinamici i soggetti e le pennellate del Maestro olandese.

Van Gogh: The Immersive Exhibition arriva dunque per la prima volta in Italia nella sua veste completamente rinnovata e con una proposta tecnologica all'avanguardia, pensata per combinare arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze in realtà virtuale, offrendo un'avventura immersiva a 360° agli spettatori. In totale, la mostra utilizzerà la bellezza di 60 proiettori, i quali animeranno ben 350 opere di Van Gogh su una superficie di ben 2.000 metri quadri complessivi.

Nell'ambiente di immersive edutainment pensato da Exhibition Hub e Fever sarà poi possibile visitare una sala dedicata allo studio di Van Gogh, vedere un documentario per scoprire i segreti della tecnica pittorica dell'artista e visitare l'area "colora ed esponi", che permetterà agli utenti della mostra di realizzare ed esporre sul grande schermo le proprie creazioni ispirate ai quadri più famosi del Maestro olandese.

In esclusiva per la mostra milanese, inoltre, verrà allestita la "Sala del Giapponismo", nella quale verranno raccolte le opere di Van Gogh ispirate alle stampe giapponesi. Infine, pezzo forte dell'esibizioni sarà l'esperienza multisensoriale da 10 minuti "Un giorno nella vita dell'artista", che potrà essere seguita tramite dei visori in Realtà Virtuale.