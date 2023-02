In Valle d'Aosta potreste imbattervi nella coppa dell'amicizia per il Vin brulé

Avete presente quell'aria allegra che si respira nelle feste in piazza di una qualsivoglia Pro loco veneta che offre il Vin brulé? In Valle d'Aosta la situazione può farsi ancora più interessante, grazie a quella che viene chiamata la coppa dell'amicizia (esiste anche una variante chiamata grolla).

Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma in questa Regione c'è una sorta di "rito" di accoglienza. Ciò che viene utilizzato è di fatto un recipiente in legno , che offre vari becchi per gli ospiti. Se non avete ben compreso a cosa si fa riferimento, una bella ricerca sulla coppa dell'amicizia su Google può risolvere i vostri dubbi.

Se avete poi un amico valdostano, quest'ultimo vi potrà spiegare che l'allegria non manca di certo in queste "sedute di gruppo", così come potrebbe iniziare un eterno dibattito sulla differenza tra coppa e grolla. Se, infatti, un neofita potrebbe inizialmente pensare che sia la stessa cosa (eresia: perdonateci amici valdostani), in realtà dalla regia ci spiegano che una coppa è più bassa e larga, mentre una grolla risulta più alta e stretta. In parole povere, in quest'ultimo caso si tratta di un calice. Sembrerebbe, dunque, che la grolla sia più indicata per il vino. Certo, una ricerca sulla grolla valdostana su Google può farvi comprendere meglio a cosa si fa riferimento.

Quel che è chiaro è che questo pezzo di artigianato rappresenta una caratteristica tipica della Valle d'Aosta, in grado di garantire una certa ospitalità. Da notare inoltre il fatto che con questo recipiente non si beve solamente il vin brulé, anzi: tra amici e parenti ci potrebbe essere di mezzo il cosiddetto caffè alla valdostana. Sì, si tratta di una bevanda a base di caffè e grappa.

Pensate che questa "tradizione" affonderebbe le sue radici nella vicinanza della Valle d'Aosta con la Francia, dato che in quest'ultimo Paese esiste la cosiddetta coupe de l'amitié. Lo sappiamo: il vostro francese potrebbe non essere dei migliori, ma il significato appare chiaro. C'è poi chi dice addirittura che il termine "grolla" deriverebbe dal Sacro Graal, ma non è noto se quest'affermazione sia stata effettuata dopo un certo numero di bevute.