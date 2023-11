Vacanze sulla neve? Sette località low cost per sciare in Europa

Dopo aver parlato dei mercatini di Natale più belli d’Italia, SkyScanner si è soffermato su un’altra attività che soprattutto d’inverno è molto popolare tra gli appassionati: con l’arrivo del freddo e della neve inizia anche la stagione sciistica. La popolare piattaforma ha pubblicato alcune idee sulle località più economiche in Europa.

Si parte dalla Slovenia, che come osservato da SkyScanner è il posto più vicino per sciare a basso prezzo in Europa per noi italiani. La meta più gettonata è Maribor, ma in classifica spicca anche Rogla e Kanin. Il listino prezzi per lo skipass è il seguente:

Prezzo medio skipass giornaliero per Maribor : 43€ (adulti), 37€ (adolescenti), 25€ (bambini)

: 43€ (adulti), 37€ (adolescenti), 25€ (bambini) Prezzo medio skipass giornaliero per Rogla : 39€ (adulti), 35€ (adolescenti), 23,50€ (bambini)

: 39€ (adulti), 35€ (adolescenti), 23,50€ (bambini) Prezzo medio skipass giornaliero per Kanin : 33€ (adulti), 26€ (adolescenti), 10€ (bambini)

: 33€ (adulti), 26€ (adolescenti), 10€ (bambini) Prezzo medio skipass giornaliero per Cernko: 33€ (adulti), 28€ (adolescenti), 19€ (bambini)

Segue a ruota la Bulgaria, che è una delle località sciistiche più economiche d’Europa soprattutto se si sceglie il comprensorio di Bansko, ma non bisogna prendere sotto gamba Borovets dove i prezzi sono comunque molto accessibili:

Prezzo medio skipass giornaliero per Bansko : 46€ (adulti), 36€ (adolescenti), 22€ (bambini)

: 46€ (adulti), 36€ (adolescenti), 22€ (bambini) Prezzo medio skipass giornaliero per Borovets: 43€ (adulti), 28€ (adolescenti), 23€ (bambini)

Anche la Romania è tra le mete più gettonate, ed a riguardo viene consigliato il comprensorio di Poian Brasov dove il prezzo medio per lo skipass giornaliero è di 30-35 Euro per gli adulti e 17 Euro per i bambini.

In Repubblica Ceca, ci si può immergere invece tra le montagne Krkonosze, che sono tra le più alte dellanazione: qui trova spazio Janské Lázne che è tra le più economiche ed anche lontana due ore da Praga. Consigliato anche il comprensorio di Splinderuv Mlyn con 28 chilometri di piste adatte anche a principianti ed intermedi:

Prezzo medio skipass giornaliero per Janské Lázne : 49€ (adulti), 41€ (adolescenti), 34€ (bambini)

: 49€ (adulti), 41€ (adolescenti), 34€ (bambini) Prezzo medio skipass giornaliero per Splinderuv Mlyn: 57€ (adulti), 46€ (adolescenti), 40€ (bambini)

In Austria, invece, ci si può immergere nella località di Niederau dove trova spazio il comprensorio di Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau:

Prezzo medio skipass giornaliero per Niederau (Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau): 52,50€ (adulti), 44,50€ (adolescenti), 28€ (bambini)

Se invece si vuole andare in Francia, il consiglio è di immergersi nel comprensorio di Val Cenis, nell’Alta Moriana Vanoise dove sono presenti 125 Km di piste con lo skipass giornaliero che parte da 43 Euro per gli adulti e 36 Euro per i bambini.

In Spagna invece il consiglio va sul comprensorio di Baqueira-Beret, che con i suoi 160Km di piste ha prezzi medi per lo skipass giornaliero di 59 Euro per gli adulti e 39 Euro per i bambini.