Vacanze low-cost? I tre consigli di Skyscanner per spendere poco per voli e hotel

Vi abbiamo già parlato dei migliori viaggi in treno al mondo, ma magari per la vostra vacanza estiva avete deciso di prendere un aereo e recarvi in una meta esotica, in una città d'arte o semplicemente su una spiaggia dorata. Ma come si fa a risparmiare sui biglietti aerei quando li si acquista su internet? Skyscanner ce lo spiega.

Un'indagine di Skyscanner, infatti, ci spiega che tantissimi sono gli italiani che programmano di andare in vacanza questa estate: circa l'88% degli abitanti del Bel Paese si concederà una pausa estiva. Tuttavia, solo il 2% delle ricerche effettuate sul web dagli italiani coincide con la settimana più economica del periodo estivo: insomma, pare che siano in pochi a fare davvero attenzione al portafogli nell'organizzare le proprie vacanze. O, magari, sono in pochi a sapere come muoversi in rete per abbattere i costi di hotel e voli.

Skyscanner ha creato il Savings Generator, uno strumento che permette di identificare la settimana più economica per i viaggi in destinazioni popolari in Italia, in Grecia, in Spagna e negli Stati Uniti. Insomma, un tool utilissimo per chi vuole risparmiare qualcosa senza però rinunciare a un viaggio. Accanto a quest'ultimo, però, il portale di prenotazioni per siti web ha anche condiviso alcuni "trucchi" per evitare di spendere troppo per voli e hotel.

Il primo consiglio è quello di prenotare le vacanze per la prima settimana di settembre, che garantisce un risparmio medio del 35% rispetto alla seconda metà del mese di agosto. In termini economici, tale risparmio si dovrebbe tradurre in circa 405 Euro per una famiglia composta da quattro persone. Insomma, a parità di budget viaggiare a settembre vi consente di allungare di due o tre giorni le vostre vacanze!

L'altro consiglio di Skyscanner è quello di viaggiare di venerdì, anziché di giovedì o nel weekend, per raggiungere le proprie mete. Secondo i dati, l'81% degli italiani non avrebbe problemi a partire o un giorno prima o uno dopo, ma sono ancora in tanti a scegliere il giorno peggiore della settimana per le proprie partenze e per i propri rientri. In entrambi i casi, è il venerdì il giorno in cui i voli hanno le tariffe più economiche.

Infine, ultimo consiglio di Skyscanner è quello di variare mete e aeroporti di partenza. Insomma, se volete andare al risparmio non vi conviene essere "schizzinosi": andare in Spagna anziché in Grecia, almeno a questo giro, potrebbe farvi spendere meno del previsto, ma anche sfruttare un'offerta dell'ultimo minuto su un aeroporto vicino a quello che preferite potrebbe aiutarvi a non spendere troppo. Insomma, siate il più possibile flessibili e verrete ripagati con vacanze mozzafiato a prezzi bassi.