Vacanze low cost? Con le destinazioni alternative risparmiate fino al 51%

L'estate 2023 sta per entrare nel vivo, tuttavia qualcuno fra voi potrebbe essere ancora indaffarato con la scelta della meta per le vacanze, magari in attesa di qualche ottima offerta low cost. Ebbene un nuovo studio di Skyscanner ha rivelato che scegliere una destinazione alternativa può far risparmiare fino al 51%.

Stando all'ultima ricerca condotta dalla piattaforma, il 97% degli italiani (praticamente quasi tutti gli intervistati) è disposto a scegliere una destinazione alternativa per le proprie vacanze, evitando così le mete più ricercate, inflazionate e costose. Se il 52% degli intervistati ha detto a Skyscanner di aver già prenotato una vacanza, il 44% ha confessato di essere ancora indeciso, proviamo dunque a capire quali possano essere le mete alternative con cui risparmiare maggiormente.

Se Bali, in Indonesia, è troppo costosa e inflazionata, un'ottima alternativa è Colombo, in Sri Lanka: si risparmia solitamente il 43% e ci si può comunque godere onde, spiagge e natura incontaminata. Se Corfù, in Grecia, è una meta proibitiva per le vostre tasche, andare a Saranda, in Albania, vi fa risparmiare il 46% e vi mette comunque a disposizione spiagge paradisiache e acqua cristallina a prezzi super convenienti. Anche Ibiza, in Spagna, è spesso inavvicinabile, andare a Pag in Croazia però ci fa risparmiare il 26% per avere comunque bellissime spiagge e una vita notturna alquanto animata.

Se amate visitare le città europee ma Amsterdam risulta troppo costosa, Göteborg in Svezia è un'eccellente alternativa che vi fa risparmiare il 46%. La città scandinava vi offre canali altrettanto belli e un'atmosfera vivace che si sviluppa attorno al famoso quartiere del design. Infine pensiamo a Sharm El Sheikh, tappa super inflazionata che si potrebbe sostituire con Abu Dhabi: in questo caso il risparmio è del 51% e si hanno comunque a disposizione diverse attrazioni, spiagge bianche, grattacieli e architetture da sogno.