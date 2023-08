UTOPIA di Travis Scott da record: l'album verso il disco di platino in meno di un mese

Ancora record per UTOPIA di Travis Scott. A poco più di un mese dal lancio dell’attesissimo sequel di ASTROWORLD, l’album del rapper americano continua a fare la storia e registra la quarta settimana consecutiva al primo posto della classifica Billboard 200.

Nella fattispecie, UTOPIA ha superato il milione di copie vendute secondo Chart Data e secondo le previsioni potrebbe diventare disco di platino a meno di un mese dalla pubblicazione. Il riscontro è stato quindi in linea con quello previsto, dal momento che UTOPIA era a lungo atteso dai fan, ma i record potrebbero non essere finiti qui perchè HitsDailyDouble riferisce che l’album probabilmente resterà al primo posto della classifica Billboard 200 per la quarta settimana consecutiva con 158mila copie vendute, con una diminuzione di sole 27mila unità rispetto alle 185mila della terza settimana.

In crescita anche i numeri di Travis Scott su Spotify, dove è diventato il rapper con il numero maggiore di ascoltatori mensili nella storia della musica. Scott ha superato Drake con 75 milioni di ascoltatori la scorsa settimana, oltre che artisti come The Weeknd, Taylor Swift, Bad Bunny, Ed Sheeran e Dua Lipa.

Insieme ad UTOPIA Travis Scott ha anche pubblicato il mega film CIRCUS MAXIMUS, che è disponibile gratuitamente per tutti.