Utopia di Travis Scott da record: è già l'album più ascoltato del 2023 su Spotify

A pochi giorni dal lancio di Utopia di Travis Scott, l’attesissimo album del rapper è già nei libri di storia in quanto è rapidamente diventato il disco più ascoltato in streaming in un solo giorno nel 2023.

La notizia è stata confermata direttamente da Spotify, che ovviamente non ha rivelato i numeri esatti del successo. Travis Scott però ha battuto il record lo scorso 28 Luglio 2023, il giorno della pubblicazione. Ma non è tutto perchè tutte le 19 tracce sono nella top 20 di Spotify, con “Meltdown” che ha debuttato subito al primo posto.

Il disco era attesissimo dai fan di Travis Scott, ed arriva a cinque anni dal penultimo album. Al suo interno sono presenti contributi di molteplici artisti, tra cui Beyoncé, Playboi Carti, James Blake, Justin Vernon e Bon Iver.

In concomitanza con il lancio di Utopia, Travis Scott ha anche annunciato un concerto a Pompei, su cui però a riguardo non si sa molto. Il rapper avrebbe dovuto esibirsi alle Piramidi di Giza in Egitto, ma alla fine l’esibizione è stata annullata per motivi non propriamente noti.



Voi avete ascoltato Utopia di Travis Scott? E se si, cosa ne pensate? Sul web le opinioni sono molto discordanti e se ad alcuni è piaciuto, altri si sono mostrati più critici.