USA, il Burning Man è un disastro: migliaia di persone bloccate nel fango

Mentre l'Eras Tour di Taylor Swift distrugge ogni record in campo musicale, un altro grande evento del 2023 potrebbe diventare un flop di dimensioni colossali. L'ultima edizione del Burning Man, infatti, si sarebbe di colpo trasformata in un incubo per i suoi 75.000 partecipanti.

L'evento, che si è tenuto a Black Rock City, una città creata ad hoc nel deserto del Nevada, è stato infatti colpito dalla sfortuna (e dalla disorganizzazione) nell'edizione 2023. Il clima del deserto del Nevada, solitamente asciutto e non troppo caldo, ha infatti lasciato spazio a delle piogge torrenziali, che hanno trasformato tutte le strade di Black Rock City in una distesa di fango.



Il fango sarebbe così spesso e profondo da far impantanare qualsiasi mezzo di trasporto si avvicini all'area del festival, esclusi alcuni SUV dotati della giusta combinazione di ruote e motori. Ciò significa che, ormai da quasi una settimana, le 75.000 persone che hanno preso parte al Burning Man 2023 non possono andarsene dall'area dell'evento, né tantomeno i "soccorsi" possono raggiungerle agevolmente.



Il Reno Gazette, per esempio, spiega che i cancelli del Burning Man sono stati chiusi dagli organizzatori per evitare la creazione di lunghe colonne di auto in avaria a causa del fuggi-fuggi generale e del fango, imponendo dal 2 settembre a tutti i partecipanti alla manifestazione di razionare cibo, acqua, elettricità e carburante. "Al momento non c'è alcuna data certa per la riapertura, e migliaia di partecipanti dovranno sostenere costi enormi per i voli persi e le auto a noleggio", spiega il giornale.



Il Burning Man 2023 doveva concludersi il 4 settembre, ma visto il peggioramento delle condizioni meteo in molti hanno deciso di lasciare la manifestazione nel weekend del 2-3 settembre. Gli altri, invece, sono rimasti bloccati nel fango: solo nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre, alcune strade sono state riaperte. In ogni caso, ci vorrà ancora qualche giorno perché Black Rock City si svuoti definitivamente, forse una volta per tutte.