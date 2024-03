Uova Dragon Ball: che personaggi ci sono nel Kinder Gransorpresa di Pasqua 2024?

Anche quest'anno tornano le uova Kinder Gransorpresa di Dragon Ball e in particolare di Dragon Ball Super. Queste uova stanno andando a ruba nei supermercati italiani, ma sapete quali sorprese è possibile trovare? Ve lo diciamo noi!

Le uova di Pasqua Kinder Gransorpresa di Dragon Ball Super sono disponibili nella versione da 150 grammi di puro cioccolato al latte Kinder, all'interno dell'uovo si possono trovare tre diverse sorprese, ovvero i personaggi di Goku, Vegeta e Jiren tutti in versione DB Super. Compra Kinder Gransorpresa Dragon BallUna mini collezione tratti da una delle serie animate più amate da grandi e piccini. Si tratta di personaggi statici dettagliati e fedeli alle controparti animate, con i quali potete giocare tramite l'applicazione gratuita AppPlayDu di Kinder, disponibile per il download gratis App Store e Google Play, compatibile con tutti gli smartphone Android e iPhone. Se state cercando altre uova di Pasqua ricordatevi che la linea Kinder Gransorpresa include anche le uova da 220 grammi con le sorprese di Mario Kart, quest'anno nei negozi trovate anche l'uovo di Pasqua PlayStation in collaborazione con Kit Kat e in due diversi gusti, cioccolato al latte con wafer croccante e caramello. La sorpresa? Una settimana di abbonamento a PlayStation Plus Premium oltre ad un Kit Kat Bunny di cioccolato.