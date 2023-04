Le uova Bugatti sono differenti: in fibra di carbonio e in forma di NFT

Carlo Bugatti un tempo disse: "La forma più pura e perfetta della natura è l'uovo" e proprio queste parole hanno ispirato Bugatti a siglare una partnership con Asprey che va avanti dal 2022. Da qui nasce la Asprey Bugatti Egg Collection, che sarà prodotta sia fisicamente che sotto forma di NFT.

È la prima volta che due brand del lusso utilizzano una tecnica considerata allo stato dell'arte per inscrivere contenuti digitali alla blockchain di Bitcoin, assicurando così che l'opera d'arte possa durare per sempre. La Royale Edition della Asprey Bugatti Egg Collection omaggia non solo le parole dette da Carlo ma riprende anche la distintiva griglia a ferro di cavallo disegnata da Ettore Bugatti proprio per omaggiare l'amore di suo padre nei confronti dell'uovo.

Il guscio d'uovo della Royale Edition è realizzato in fibra di carbonio e finemente levigato attraverso un complesso processo di lavorazione, appare infatti privo di qualsivoglia imperfezione. È racchiuso all'interno di un reticolo in trama di diamanti in argento sterling. La superficie dell'uovo invece mostra il motivo dell'Elefante Danzante, opera d'arte che ha impreziosito il cofano della Bugatti Type 41 Royale.

Il debutto della collezione coinciderà con l'apertura della Asprey Studio Gallery a Mayfair ad aprile 2023. Se siete curiosi di conoscere il costo di queste particolari opere, i prezzi andranno dai 20.000 ai 50.000 dollari, pagabili in ETH/Bitcoin oppure in dollari/sterline. Ogni NFT verrà venduto assieme a un'opera fisica, con 111 pezzi disponibili.

Se siete amanti del marchio Bugatti, e non solo per le automobili, il marchio francese ha da pochissimo rilasciato nuove cuffie realizzate con Master & Dynamic.