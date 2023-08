Stati Uniti, macchina per il gelato uccide tre persone: non veniva pulita da tempo

Se avete letto la nostra retrospettiva storica sui gelati confezionati, potrebbe esservi venuta improvvisamente voglia di un cono o di una coppetta al vostro gusto preferito. Attenzione però alle macchinette per il gelato dei fast-food: potrebbero rivelarsi mortali, specie qualora non fossero pulite correttamente.

Insider riporta infatti che tre persone sono decedute a Tacoma, nello Stato americano di Washington, e che altre tre sono finite in ospedale in gravi condizioni a causa di un'infezione da Listeria dopo aver mangiato un gelato o un milkshake in un negozio di hamburger della cittadina alle porte di Seattle. Se volete saperne di più sul batterio, potete dare un'occhiata al nostro pezzo che vi spiega cos'è la Listeria.

Tutte e sei le persone che hanno subito malori collegati alla Listeria hanno utilizzato la macchina per i gelati del medesimo locale, un esercizio della catena Frugals, specializzata in hamburger, patatine fritte e milkshake. Secondo le autorità del Dipartimento della Salute dello Stato di Washington, la macchina per i gelati del ristorante non era stata accuratamente pulita da tempo, causando così la nascita di una colonia di batteri Listeria.

I sei casi, per la verità, si sono verificati a distanza di tempo l'uno dall'altro, poiché il primo risale al 27 febbraio 2023, mentre l'ultimo è del 22 luglio di quest'anno. Da inizio agosto, Frugals ha dismesso tutte le macchine per i gelati del suo punto vendita di Tacoma e di quelli nel resto dello Stato di Washington, pubblicando anche un comunicato stampa su Facebook in cui si scusa con le famiglie delle persone decedute.

Pare comunque che tutte le persone coinvolte avessero un sistema immunitario debilitato a causa di altre patologie o fossero anziani over-65: entrambe categorie per le quali un'infezione da Listeria può rivelarsi letale. In ogni caso, il periodo di incubazione del batterio può durare fino a 70 giorni: per il momento, insomma, non c'è la certezza che i casi di infezione dovuti alle macchinette del gelato siano terminati.