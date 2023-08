Unadon: il donburi di anguilla perfetto per contrastare la calura estiva

Le alte temperature di questi giorni non ci danno tregua e il desiderio di ricette capaci di restituirci una buona dose di energia e nutrienti è davvero enorme. Perché non prendere spunto dai giapponesi, popolo resiliente e abituato ad affrontare estati calde con elevato tasso di umidità, provando una ricetta davvero rigenerante?

L' unadon 鰻丼 nasce in epoca Edo (1603-1868) e prende il suo nome dall'“unagi” che lo corona, ovvero l'anguilla di acqua dolce, preparata nel metodo kabayaki 蒲焼 (grigliata su fuoco a legna e glassata con sakè e salsa di soia), successivamente accomodata in una scodella di riso bianco detta “donburi” 丼.

Il suffisso “-don” in giapponese viene usato in riferimento al contenitore stesso atto a raccogliere il cibo e lo si usa per definire vari tipi di pietanze. Ne sono un esempio il tamago-don 玉子丼 (con uovo), il katsu-don カツ丼 (con cotoletta di maiale), il tekka-don 鉄火丼 (con tonno crudo, anche se il nome deriva da un ingrediente che lo rende piccante a base di miso, radice di bardana e semi di soia arrostiti), l'oyako-don親子丼, letteralmente “genitori e figli” (a base di pollo e uova) e molti altri ancora. L'invenzione del donburi è da attribuire a Okubo Imasuke nei pressi di Nakamura-za/Ichimura-za, quartieri celebri per i teatri e dunque considerato un ottimo spuntino da consumare durante gli spettacoli, anche se la grande popolarità del piatto si avrà solo dopo la carestia del 1844, quando riuscì a raggiungere un pubblico più ampio.

L'anguilla “unagi” è invece un alimento da sempre molto consumato in Giappone, radicato nella cultura gastronomica del Paese da 1300 anni. Anche se la tradizione vuole che si consumi nel giorno del bue “Doyo-no Ushi-no Hi” 土用の丑の日 che cade solitamente intorno alla fine di Luglio, viene utilizzata in tutto il periodo estivo (Maggio-Ottobre) per via del suo alto contenuto in nutrienti: proteine, fosforo, omega 3, vitamine A ed E, niacina, ferro e acidi grassi che lo rendono un alimento considerato “medicamentoso” nei confronti della calura afosa.

Esistono molte preparazioni dell'unagi a partire dall'hitsumabushi ひつまぶし di Nagoya, specialità locale che include ben quattro portate: il classico unadon con riso “al naturale”, una seconda variante speziata arricchita da condimenti come il wasabi, le cipolle verdi e l'alga nori e una terza con tè verde o brodo in stile “ochazuke” お茶漬け, mentre la quarta replica una delle altre tre.

Oggi però impareremo come cucinare solo la più classica delle tipologie, un classico e rassicurante donburi con anguilla!

Ingredienti per 4 persone:

Due filetti di anguilla deliscati (reperibili nei reparti surgelati o in pescherie ben fornite)

100 ml di salsa di soia

100 ml di mirin

3 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di sake da cucina

Riso bianco q.b

Preparazione:

Iniziate dalla salsa, mescolando in un pentolino a fuoco basso mirin e sakè. Al bollore aggiungete lo zucchero e la salsa di soia fino ad ottenere una consistenza densa (10 minuti circa).

Ora passate al riso “gohan”, lo stesso che si utilizza per gli onigiri e il sushi: sciacquate i chicchi in acqua fredda ponendoli in uno scolapasta, quindi munitevi di una pentola con coperchio e inseritevi un volume di acqua pari a 1 volta e ½ quello del riso (per praticità fate le dosi aiutandovi con un bicchiere). Lasciate cuocere senza coperchio con fuoco a fiamma alta fino al bollore, poi abbassate al minimo e cuocete per altri 10 minuti col coperchio. Fate raffreddare. Infine, infilzate l'anguilla con degli spiedi e cuocetela preferibilmente alla griglia o in alternativa al forno alla temperatura di 290° circa per 7 minuti, prima sulle graticole in basso e poi alzando per gli ultimi 30 secondi in funzione grill. Spennellate con la salsa di tanto in tanto fino a ottenere una cottura uniforme e una superficie glassata.

Ponete infine il riso in una ciotola con un cucchiaio abbondante di salsa e i filetti di anguilla a completarla, quindi guarnite con cipollotti verdi al piacere.

Se siete alla ricerca di altri piatti freschi, potete provare anche la ricetta del ramen freddo Hyashi Chuka.