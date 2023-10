Ultimi giorni per Banksy a Monza: c'è l'apertura speciale (e scontata) per Halloween!

Dopo aver visto l'opera realizzata da Banksy per San Valentino, il popolare street artist britannico è protagonista di una nuova mostra alla Villa Reale di Monza. BANKSY. Painting Walls - an Unauthorized Exhibion è ormai agli sgoccioli, ma non ha voluto rinunciare a due aperture speciali per Halloween!

La mostra dedicata a Banksy a Villa Reale chiuderà infatti i battenti il 5 novembre, ma, meno di una settimana prima, gli organizzatori hanno pensato ad un evento in costume per dare la possibilità a chi ancora non ha visitato l'esposizione (o a chi desidera rivederla) di farlo ad un prezzo scontato pari a soli 10 euro. Martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre, infatti, la mostra resterà aperta, in via del tutto straordinaria, dalle ore 10:00 alle ore 20:00.



Inoltre, chiunque si presenterà in costume avrà diritto ad un biglietto scontato a 10 Euro per l'ingresso e la visita all'esposizione. Normalmente, un biglietto intero costa 14 Euro, mentre la riduzione per disabili, under-26, over-65 e forze dell'ordine fa scendere il prezzo dell'ingresso a 12 Euro. Infine, le famiglie possono prenotare un pacchetto composto da due ingressi per adulti e due per under-18 al prezzo di 40 Euro. Maggiori informazioni, comunque, sono disponibili sul sito web di BANKSY. Painting Walls.

BANKSY. Painting Walls è una mostra-evento dedicata al più celebre nome della street art contemporanea. Realizzata da Metamorfosi Eventi, SM.Art e WeAreBeside, l'esposizione è curata da Sabina de Gregori ed è una collaborazione con il Consorzio di Villa Reale e del Parco di Monza. Negli spazi dell'Orangerie della Villa, gli organizzatori hanno portato tre porzioni di muro che ospitano opere di Banksy e che per la prima volta arrivano in Italia.



Le tre opere sono rispettivamente datate al 2009, al 2010 e al 2018 e sono state realizzate a Londra, nel Devon e nel Galles. I protagonisti dei tre lavoro sono degli adolescenti, le cui figure vogliono rappresentare la nuova generazione di inglesi, particolarmente sensibile ai temi già cari a Banksy come il cambiamento climatico, l'aumento delle disuguaglianze e le sfide della crisi migratoria.