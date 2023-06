L'ultima impresa di Gordon Ramsay: cucinare il filetto alla Wellington più grande al mondo

Mentre Gordon Ramsay prepara il ritorno di Cucine da Incubo nel 2024, lo chef e influencer scozzese ha deciso di entrare nel Guinness World Record con il filetto alla Wellington più grande del mondo: l'enorme piatto a base di carne, una delle firme culinarie di Ramsay, ha un peso di ben 25 kg!

Per chi non lo sapesse, il filetto alla Wellington è un piatto signature di Gordon Ramsay: si tratta di una delle pietanze più servite nei suoi ristoranti, diventata famosissima in TV grazie ad Hell's Kitchen e Masterchef. La preparazione del piatto è piuttosto complessa, e passa per una doppia cottura (prima in padella e poi in forno) di un filetto di manzo avvolto nella pasta sfoglia e ricoperto di salsa ai funghi, senape e prosciutto crudo.

Come spiega il Guinness World Record, Gordon Ramsay non era da solo nella realizzazione della pietanza-monstre, che d'altro canto richiede diverse ore di cottura e, nella sua versione oversize, anche una lunghissima preparazione, specie partendo da zero. Ad aiutare lo chef stellato c'era infatti il noto chef, YouTuber e influencer gastronomico americano Nick DiGiovanni, il cui canale ha recentemente raggiunto il traguardo dei 10 milioni di iscritti.

Di norma, un filetto alla Wellington pesa un chilo e 400 grammi. Quello realizzato da Ramsay e DiGiovanni, invece, aveva un peso pari a ben 25,76 chilogrammi. Oltre ai due chef-influencer, hanno contribuito alla realizzazione del piatto anche una decina di altri content creator americani specializzati nel settore gastronomico, come Max The Meat Guy, Guga Foods e The Golden Balance.

Dopo la cottura della carne, Gordon Ramsay ha assaggiato il piatto e... gli è piaciuto! Lo chef si è complimentato con la sua brigata, spiegando che "questo piatto è delizioso". Tra un boccone e l'altro, il giudice del Guinness World Record Andrew Glass ha certificato il conseguimento del gruppo di YouTuber, che verrà inserito nella prossima edizione dell'almanacco dei record mondiali.