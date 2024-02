Ora è ufficiale: Kanye West arriva in Italia! Tutti i dettagli su date e biglietti

Solo qualche ora fa su queste pagine abbiamo riportato il rumor sul possibile concerto di Kanye West in Italia. Quelli che sembravano essere dei semplici rumor si sono però tramutati in realtà, perchè D’Alessandro e Galli ha annunciato “Vultures Listening Experience”.

Il promoter, tramite i propri account ufficiale social ha confermato che nel nostro paese si terrà un launch party per celebrare “Vultures Volume 1”, l’ultimo attesissimo album di Ye prodotto insieme a Ty Dolla Sign. Si tratterà una hi-fidelty audio experience, vale a dire un listening party ad alta qualità, che si terrà in due date. Non è chiaro per quanto tempo Ye sarà presente sul palco, e probabilmente nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli in merito.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 22 Febbraio 2024 alle ore 21:30 del Forum di Assago di Milano, mentre il secondo sabato 24 Febbraio 2024 sempre alle ore 21:30 presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

I biglietti saranno in vendita in esclusiva su Ticketone dalle ore 15:00 di oggi, 16 Febbraio 2024. Confermate quindi quasi in toto le indiscrezioni riportate nelle scorse ore da Esse Magazine, che aveva preannunciato il doppio evento.