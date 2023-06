La ricetta degli Udon: come preparare facilmente la pasta giapponese

Continua il nostro percorso culinario alla scoperta delle bontà del Giappone. Oggi impareremo a preparare l'impasto degli udon, un primo piatto molto apprezzato anche nel nostro Paese.

L' udon (うどん) è un tipo di pasta spessa (circa 5 mm di spessore) a base di farina di grano, caratterizzata dalla poca presenza di acqua e sale e dalla colorazione chiara e biancastra. Solitamente serviti asciutti, gli udon possono anche essere immersi in varie tipologie di brodo: a base di soia chiara come avviene nel sud del Giappone (usukuchi shoyu) o scura (koikuchi shoyu), nel nord. Freddi (zaru udon o bukkake udon) oppure caldi, assumendo diverse denominazioni in base alla preparazione. Celebri nel nostro Paese sono ad esempio gli “yaki udon” saltati con verdure, carne, uovo o pesce.

In Giappone esistono numerose varianti di udon a seconda della zona in cui vengono preparati e dalla forma che assumono, per esempio nella regione del Kansai sono di grandezza media e morbidi, in Shikoku - e più precisamente nella prefettura di Kagawa - anticamente denominata “Sanuki” (da qui il nome del piatto), sono preferiti spessi, rigidi e di forma quadrata. Preparare dei perfetti udon è molto semplice e bastano pochi ingredienti. Scopriamo insieme come fare:

Ingredienti:

300 gr di farina di grano tenero

130 g di acqua naturale

15 g di sale

Preparazione:

Sciogliete il sale nell'acqua a temperatura ambiente, quindi setacciate la farina all'interno di una ciotola e aggiungete tre quarti dell'acqua, lavorando con le dita.

Quando la farina avrà assorbito il liquido versate l'acqua rimanente, trasferite il composto su un piano e impastate fino a formare una palla. A questo punto lasciate riposare per 15 minuti coprendo l'impasto con della pellicola trasparente.

Impastate nuovamente per altri 20 minuti circa, al raggiungimento di una pasta liscia e omogenea ma non troppo morbida.

Lasciate nuovamente a riposare (1 ora a temperatura ambiente con clima caldo, 2 ore con clima freddo), quindi infarinate un piano e stendete l'impasto con un mattarello, fino a ottenere uno spessore di 3 mm circa.

Ripiegate "in tre" tipo portafoglio e tagliate con un coltello ben affilato. Cuocete in acqua bollente e non salata per 8-10 minuti quindi scolate e sciacquate in acqua fredda corrente.

Al grano tenero preferite quello saraceno? Scoprite come preparare la soba, i tradizionali spaghetti giapponesi dal colore più scuro.