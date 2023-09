Gli U2 hanno suonato a sorpresa (in strada) a Las Vegas il nuovo singolo 'Atomic City'

Gli U2 non sono nuovi a concerti improvvisati in strada. Bono e company anche negli scorsi anni si sono esibiti a sorpresa nella metropolitana di New York e di Berlino, per presentare i nuovi lavori e singoli. La band irlandese ha colpito ancora, a Las Vegas.

Sta facendo il giro del web un video ripreso e pubblicato su Twitter da John Katsilometers che, in giro per Las Vegas, si è imbattuto in un’esibizione a sorpresa di Bono Vox, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.

La causa di questo concerto improvvisato è ben nota ai fan dell’iconico gruppo rock: il 29 Settembre inizierà la residency degli U2 all’MSG Sphere, per inaugurare la futuristica e sferica arena di Las Vegas che è costata la bellezza di 2,3 miliardi di Dollari. Bono e Co terranno concerti fino a Dicembre e per l’occasione hanno suonato in strada “Atomic City”, un nuovo singolo inedito che evidentemente farà parte della setlist di “U2:UV Achtung Baby Live At Sphere”.

Il singolo riprende nel nome e nel testo proprio Las Vegas, appunto la città che li ha ospitati e li ospiterà fino a fine anno.

Interessante notare come insieme alla band - che si è esibita su un rimorchio - fosse presente anche Larry Mullen Jr nonostante i problemi di salute chelo attanagliano. Bono ha scherzato ed ha affermato che “non sta seguendo le raccomandazioni dei medici”. Durante la residency infatti dietro le pelli dovrebbe comparire Bram van den Berg.

In estate, Bono ha visitato Napoli e si è subito immerso nel clima partenopeo e partecipato alle celebrazioni per lo Scudetto.