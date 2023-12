U2 alla Sfera di Las Vegas: lo spettacolare video ufficiale di The Fly

Continua la residency degli U2 alla Sfera di Las Vegas. La band di Bono Vox, sul proprio canale ufficiale YouTube ha pubblicato uno spettacolare video registrato durante una delle esibizioni nella futuristica arena mentre esegue “The Fly”, il singolo tratto da Achtung Baby.

La clip può essere vista in calce e dura poco più di 2 minuti, e parte dall’assolo di The Edge. A farla da protagonista è la spettacolare atmosfera ultraimmersiva a 360 gradi. L’auditorium da 18.600 posti è composto da uno schermo LED con risoluzione 4K, altoparlanti con beamforming e display a LED. Anche l’esterno della Sfera è composto da un gigantesco schermo che viene utilizzato anche per scopi pubblicitari: sono tanti i brand che hanno scelto di pubblicizzarsi sulla Sfera.

“The Fly” ha rappresentato il ritorno al post punk per gli U2, a partire dall’assolo di chitarra che ricordava molto le sonorità della hit del 1983 “Sunday Bloody Sunday” , scritta pensando alla Bloody Sunday d’Irlanda quando l’esercito del Regno Unito sparò sui manifestanti di Derry, portando all’uccisione di quattordici persone civili disarmate ed al ferimento di altre 14.

La residency degli U2 alla Sfera di Las Vegas continuerà fino all’1 e 2 Marzo 2024, ed è stata estesa più volte rispetto alle date originali. Complessivamente, saranno 40 i concerti.