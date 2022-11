U2, Bono torna su Songs of Innocence su iTunes: 'tutta colpa mia'

L'inclusione di Songs of Innocence degli U2 su iTunes fu accompagnata da una serie di polemiche da parte dei non fan della band irlandese, che non gradirono questo "regalo" di Apple e di Bono Vox e soci. Proprio il frontman del gruppo di Joshua Tree è tornato sulla questione in occasione del lancio della sua biografia.

Bono si è voluto assumere la responsabilità totale dell'avvenuto ed ha svelato alcuni retroscena. A quanto pare, infatti, fu il cantante ad avvicinare Tim Cook insieme ad Eddy Cue e Phil Schiller per proporgli l'idea che fu accolta da un certo scetticismo dal CEO. Cook infatti rispose incredulo e gli chiese se aveva davvero intenzione di regalare la sua musica.

"Ad Apple stiamo cercando di non regalarla la musica, dal momento che vogliamo che gli artisti vengano pagati per le loro creazioni" fu la spiegazione di Cook, a cui Bono rispose con un secco "no, non vogliamo regalare la nostra musica. Ci pagherete, e poi la regalerete. Non sarebbe fantastico? Penso che tutti debbano averla, poi sarà una scelta degli utenti ascoltarla".

Quello che è successo dopo è noto, così come le polemiche. "I detrattori potrebbero dire che siamo andati troppo oltre" spiega Bono nella biografia, che si prende tutte le colpe.



"Non è colpa di Guy (il manager della band all'epoca), nè di The Edge, Adam o Larry o di Tim Cook ed Eddy Cue. All'inizio credevo fosse solo un pò di casino su internet, poi però ci siamo resi conto che abbiamo toccato un tema piuttosto serio, ovvero sull'impatto che ha la tecnologia sulle nostre vite. Solo che una parte di me credeva che anche i Clash avrebbero fatto la stessa cosa, e che fosse una cosa da sovversivi. Solo che è difficile esserlo se si lavora con l'azienda più grande del pianeta. Abbiamo però imparato una lezione, ed abbiamo capito che eravamo saltati in aria su una mina".