Gli U2 annunciano il nuovo album: 'Songs of Surrender' arriva il 17 Marzo 2023

Con un trailer pubblicato su YouTube, in cui si sente una nuova versione di “Beautiful Day”, gli U2 hanno annunciato la pubblicazione del loro nuovo album. Anzi, di un “album di canzoni re-immaginate”, come si vede proprio nell’annuncio.

Si chiama “Songs of Surrender” e sarà un LP contenente 40 canzoni dello sconfinato repertorio della band di Bono Vox e The Edge, riarrangiate, disponibili a partire dal 17 Marzo 2023.

Il titolo del disco riprende quello della biografia del frontman Bono, “Surrender: 40 Songs, One Story”, uscito a novembre 2022 anche nelle librerie italiane.

L’annuncio era nell’aria ed era stato anticipato da una lettera scritta dal chitarrista The Edge ed inviata ad alcuni amici, che però ha subito fatto il giro del web. Nella lettera, l’irlandese descrive queste nuove reinterpretazioni delle canzoni, che sono state descritte come “intime” e con “nuovi accordi e parti di testo” in alcuni casi, per adattarsi agli U2 contemporanei ed ai tempi che corrono.

Il Washington Post qualche mese fa aveva anche svelato che Bono, Edge, Mullen e Clayton starebbero anche lavorando su un LP di inediti chiamato “Songs of Ascent”, di cui però non si sa molto.

Almeno nell’immediato però è improbabile vedere i quattro in tour: Bono infatti ha spiegato che alcuni problemi di salute del batterista impediscono al gruppo di esibirsi dal vivo.