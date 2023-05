I TV LG diventano opere d'arte: tutto merito delle animazioni dello studio Six N. Five

Continua il periodo positivo di LG dopo l'addio al mercato degli smartphone: dopo aver scoperto che proprio LG fornirà schermi OLED a Samsung per i suoi televisori del 2024, infatti, la compagnia sudcoreana annuncia una collaborazione con lo studio di visual design Six N. Five, che si concretizzerà nella mostra "Among The Sky".

Six N. Five è uno dei principali studi europei di design: esso ha sede a Barcellona ed è diretto dal designer di origini argentine Ezequeil Pini. Pini, nell'ultimo decennio, ha esplorato l'utilizzo degli strumenti e dei software 3D nell'arte, impiegandoli per la creazione di mondi immaginari e onirici dotati di un'estetica contemporanea ed elegante.



Insieme a Six N. Five, LG ha lanciato la mostra "Among The Sky", che comprende sei opere d'arte appositamente realizzate per essere presentate sui TV OLED LG e sui televisori LG della linea Lifestyle, mostrando l'elevatissima qualità dei loro pannelli. Dopo un'anteprima al The Shed, uno dei maggiori centri culturali di New York, l'esposizione è visibile alla Frieze New York Art Fair, una fiera d'arte che si terrà fino al 21 maggio sempre nella Grande Mela.



Lo scopo di "Among The Sky" è dunque quello di avvicinare l'arte digitale e la tecnologia, ovviamente usando come filo rosso i televisori OLED LG, utilizzati per esporre nuove esperienze artistiche e di visione per lo spettatore. Kate Oh, Vicepresidente di LG Home Entertainment Company, ha spiegato che "Crediamo che LG OLED supererà i limiti degli strumenti tradizionali e creerà nuove opportunità per l'arte digitale e per gli artisti".



Six N. Five, invece, ha commentato la propria serie di opere dichiarando che esse sono tratte dai paesaggi surrealisti ed espressionisti, ma si ispirano anche alle potenzialità offerte dall'arte digitale, offrendo per esempio animazioni capaci di ridurre il confine tra reale e immaginario e tra naturale e ultraterreno.



Lo studio di Barcellona, inoltre, ha aggiunto che "Il mondo come lo conosciamo e viviamo ha un orizzonte finito. Si rompe quando la nostra visione si alza per connettersi con il cielo. Alziamo gli occhi quando chiediamo qualcosa, quando cerchiamo una spiegazione, o semplicemente quando decidiamo di cambiare la posizione verticale dei nostri corpi per concederci un riposo fisico e mentale, circondati dalla natura". Infine, le sei opere di Six N. Five verranno lanciate come NFT tramite LG Art Lab a partire dal 25 maggio.