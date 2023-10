I turisti hanno deciso: ecco quali sono i cinque migliori viaggi in treno del mondo

Mentre l'Orient Express si trasforma in un super-yacht di lusso, sono stati i turisti stessi a incoronare i migliori viaggi in treno del mondo, rispondendo ad un'indagine condotta da Condé Nast Traveller. I risultati potrebbero sorprendervi!



Al primo posto, infatti, abbiamo una tratta giapponese: no, non stiamo parlando dei treni super-veloci del Sol Levante, ma di un vero e proprio hotel su ruote. Il Seven Stars dell'isola di Kyushu, infatti, offre un viaggio di quattro giorni e tre notti alla ricerca dello spirito più autentico del Giappone, esplorando mete come Kagoshima, Nagasaki e Fukuoka. Ovviamente si dorme, ci si lava e si mangia in treno: per questo ogni viaggio è limitato a 20 persone, mentre tutti gli interni del treno sono stati realizzati da artisti giapponesi.



Secondo posto per il Palace of Wheels, il giro in treno dell'India. A differenza del rail trip di Kyushu, che prevede solo un punto di partenza e uno di arrivo, quello indiano è un viaggio molto più modulare a seconda delle vostre esigenze: si parte da un paio di giorni e si arriva fino ad una settimana. Le mete esplorate sono quelle più note: partenza a Nuova Delhi, ovviamente, per poi avventurarsi nel Rajasthan, la "Terra dei Maharaja", e poi ancora a Jaipur e ad Agra, concludendo la visita alle porte del Taj Mahal.



Medaglia di bronzo per il Venice-Simplon Orient Express, che non ha bisogno di presentazioni. Anche in questo caso, le tratte sono diverse: la più lunga parte da Londra, passa sotto la Manica e fa tappa a Parigi, a Venezia e nei Balcani, fermandosi a Istanbul. Particolarmente apprezzato il tratto francese del viaggio, che si snoda attraverso alcune delle regioni vinicole migliori al mondo.



Quarto posto per il British Pulman, nel Regno Unito. Il treno parte da Londra e, su una carrozza storica degli anni Venti o Trenta, vi permette di visitare la ridente (si fa per dire) campagna inglese: tra le città che incontrerete abbiamo Cork, Cambridge e Canterbury, dove si è fatta la storia dell'arcipelago britannico. Addirittura, potreste capitare in una carrozza che ha ospitato la Royal Family nei suoi viaggi!



Conclude la classifica il Belmond Andean Explorer, che percorre il Sudamerica passando da nord a sud (e viceversa) la cordigliera delle Ande. Si tratta di un'esperienza senza paragoni: il tratto più famoso, tra Arequipa e Cusco, è aperto a sole 35 prenotazioni ogni due notti, mentre ogni cabina è arredata con coperte di lana d'alpaca e pitture realizzate da artisti locali. Bonus: il vagone ristorante serve dei tortellini di carne d'alpaca, una prelibatezza!