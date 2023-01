I turisti amano l'Italia: Polignano a Mare è la località meglio recensita al mondo

Le previsioni di viaggio per il 2023 potrebbero subire qualche ritocco per molte persone ora che Booking ha consegnato i Traveller Review Awards alle località più accoglienti del mondo, dopo avere valutato oltre 240 milioni di recensioni dei clienti per strutture partner, fornitori di servizi di trasporto e molto altro.

Il Belpaese può sentirsi orgoglioso dato che i Traveller Review Awards 2023 hanno posto l’Italia in testa alla classifica con 170.638 premi, seguita a distanza dalla Spagna con 108.217 e dalla Francia con 103.365 award. Tuttavia, tra le dieci città più accoglienti al mondo soltanto una è italiana, per giunta la prima in assoluto: stiamo parlando di Polignano a Mare, iconica cittadina pugliese nota in tutto il mondo per la sua fantastica spiaggia.

Le destinazioni più accoglienti al mondo nel 2023 sono queste secondo Booking:

Polignano a Mare, Italia

Città di Hualien, Taiwan

San Sebastián, Spagna

Dresda, Germania

Klaipeda, Lituania

York, Regno Unito

Ushuaia, Argentina

Porto De Galinhas, Brasile

Città del Messico, Messico

Gold Coast, Australia

Se invece si osservano le regioni più accoglienti al mondo, nella Top 3 troviamo in ordine La Rioja (Spagna); Epiro (Grecia) e Alta Austria. In Italia, infine, le regioni più accoglienti sono Trentino-Alto Adige, Basilicata, Valle d’Aosta, Molise e Campania.

Arjan Dijk, Senior Vice President e Chief Marketing Officer di Booking.com, ha commentato: “Sono proprio gli aspetti come l’attenzione personale ai dettagli durante il check-in e i consigli utili per esplorare la destinazione come farebbe una persona del posto che rivelano l’impegno dei nostri partner. Impegno che viene apprezzato dai viaggiatori in tanti modi diversi ogni giorno. I Traveller Review Awards sono il nostro modo per ringraziarli per la loro dedizione nell’accogliere ognuno nel migliore dei modi e nel fare di tutto per creare esperienze indimenticabili per i nostri clienti. Che si tratti di un saluto amichevole da parte di un tassista in aeroporto, di consigli su come guidare forniti dallo staff dell’autonoleggio o di un messaggio cordiale che dà il benvenuto in camera, i nostri partner contribuiscono a rendere ogni viaggio ancora più speciale.”