Collezionista distrugge un 'Balloon Dog' di Jeff Koons: 'pensava fosse un palloncino vero'

È andato in frantumi uno dei famosissimi "Balloon Dogs" di Jeff Koons, distrutto accidentalmente da una donna in un museo americano. L'opera, interamente realizzata in vetro e dal valore di ben 40.000 Dollari, si è distrutta al contatto con il terreno dopo essere stata urtata da una collezionista all'Art Wynwood di Miami.

La scultura distrutta faceva parte della collezione "Balloon Dogs", realizzata tra il 1994 e il 2000 da Jeff Koons. Koons è ormai tra i più noti artisti e scultori contemporanei proprio per la sua capacità di unire la cultura popolare, l'arte e gli oggetti di tutti i giorni, tra cui figurano proprio i palloncini a forma di cane, diventati protagonisti di una collezione di cinque opere d'arte uniche nei colori blu, magenta, giallo, arancione e rosso.

Proprio il Balloon Dog blu è stato distrutto nelle scorse ore da una collezionista, che ha urtato la scultura e l'ha fatta cadere dal piedistallo su cui era posizionata. Al contatto con il terreno, la scultura, completamente fatta di vetro, è andata in mille pezzi. Un atto accidentale, insomma, che però fa domandare se la sicurezza dell'Art Wynwood di Miami non sia stata poco attenta o persino negligente nella decisione di non fornire alcun vetro protettivo per l'opera.

D'altro canto, dopo i recenti "attacchi" a base di puré e zuppe degli attivisti per il clima contro numerose opere d'arte sparse in tutto il mondo, il tema della tutela e della conservazione del patrimonio artistico è tornato in auge, specie in Europa, e la decisione di lasciare la scultura di Koons completamente esposta al pubblico sembra azzardata anche agli occhi di un "profano" del mondo dell'arte.

Ancora peggio, un testimone ha riportato a Fox News Miami che la donna avrebbe "picchiettato sulla scultura prima di farla cadere, distruggendola in mille pezzi". Insomma, difficile dire se la distruzione dell'opera sia stata del tutto accidentale o se vi fosse della consapevolezza da parte della collezionista della pericolosità di ciò che stava facendo.

Addirittura, pare che la scena sia sembrata così surreale ad alcuni astanti che in molto l'avrebbero scambiate per una performance artistica come tante se ne vedono nei musei votati all'arte contemporanea: d'altro canto, in tempi recenti, anche Damien Hirst ha dato alle fiamme migliaia di opere che egli stessi aveva realizzato, dopo averle però trasformate in NFT.

Stephen Gamson, artista presente all'Art Wynwood che ha assistito alla distruzione dell'opera di Koons, ha spiegato che la donna stava toccando ripetutamente l'opera per "capire se si trattasse davvero di un palloncino" o se invece fosse fatta di un altro materiale. Jeff Koons non ha ancora commentato l'accaduto, mentre l'esibizione si è affrettata a dichiarare che tutti i danni saranno coperti dall'assicurazione del museo.