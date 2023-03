Odissea passaporti, forse ci siamo: trovata una soluzione per ridurre i ritardi

I ritardi con l’emissione di Passaporti e CIE in Italia hanno provocato non pochi problemi a milioni di connazionali che avevano intenzione di mettersi in viaggio per le festività Natalizie o per i ponti. I dati che arrivano dalla Polizia di Stato però fanno ben sperare e forse una soluzione è stata trovata.

Nella sola giornata di ieri infatti la Polizia ha annunciato l’emissione di 12.007 passaporti, grazie ad una serie di misure straordinarie adottate dalle Questure che “consentono di rassicurare i cittadini sull’esito positivo, nei tempi previsti, di tutte le richieste, anche non connotate dall’urgenza”.

La Polizia di Stato ha anche spiegato che per fare fronte alla crescente richiesta sono state create task force ad hoc per l’acquisizione delle istanze degli utenti, ma anche per ampliare i giorni e gli orari di apertura e creare degli open day nei weekend.

Il problema di fondo però era legato non tanto ai ritardi con l’emissione, quanto ad una crescita esponenziale delle richieste: si è passati da 1,485 milioni di passaporti emessi nel 2017 ad 1.815.829 del 2022. Nel 2019 erano stati 1.783.415, e nel 2018 1.649.324: l’incremento è stato importante e probabilmente a contribuire è stata anche la rinnovata voglia degli italiani di tornare a viaggiare dopo quasi due anni di stop a causa del Covid.