Ecco dove si trova il tunnel pedonale e ciclabile più lungo d'Europa

Se durante le festività natalizie a cantare vittoria è stata l'Italia con l'Albero di Natale più alto d'Europa, bisogna salire più a nord per scoprire il più lungo percorso sotterraneo ciclo-pedonaledel continente.

Si trova per l'esattezza in Norvegia, nella città di Bergen, quello che attualmente è considerato il tunnel più lungo d'Europa destinato a questo tipo di utilizzo.

Lungo circa 6 Km e largo 6 metri suddivisi in una carreggiata a due corsie per cicli e una blu specifica per i pedoni, rivestita di materiale elastico e adatta anche alla corsa, il Fyllingsdalstunnelen fa parte di un più ampio percorso di poco meno di 8 Km che collega il centro della città norvegese con Fyllingsdalen.

Il sottopassaggio da record è stato inaugurato ad aprile del 2023 e su scala globale cede il passo solo allo Snoqualmie Tunnel, nei pressi di Seattle, lungo 3,6 Km, sebbene quest'ultimo non sia stato progettato a questo scopo ma riadattato per ospitare pedoni e ciclisti.

L'obiettivo di questa incredibile infrastruttura è chiaramente quello di ridurre l'uso delle automobili incoraggiando attività motorie certamente più salutari e meno impattanti per l'ambiente. La sua costruzione è avvenuta nel contesto del più grande piano del comune di Bergen per l'abbattimento del traffico cittadino, il Miljøløftet (o Promessa Ambientale).