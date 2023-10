Troppi turisti a Macchu Picchu: il Perù punta sui siti archeologici (quasi) sconosciuti

Dopo avervi svelato i migliori viaggi in treno del mondo, ci focalizziamo oggi su una destinazione che, per molti, potrebbe sembrare da sogno: il Perù. Uno dei "miti turistici" del Perù è Macchu Picchu, una delle maggiori città Inca al mondo. E se vi dicessimo che oltre a Macchu Picchu in Perù c'è molto altro da vedere?

Sia ben chiaro: se vi recate nel Paese andino, una visita a Macchu Picchu è d'obbligo. Il sito - il terzo scavo archeologico più grande al mondo, dopo quelli italiani di Pompei e di Ostia Antica - ha una dimensione di 325.000.000 metri quadrati, situati ad un'altezza di circa 2.500 metri sul livello del mare. Così bella da rientrare nelle sette meraviglie del mondo moderno per l'UNESCO (e, ovviamente, nella lista dei patrimoni dell'umanità), Macchu Picchu vale da sola il viaggio in Perù.



Tuttavia, spiega il New York Times, Lima sta spingendo anche altre mete per i turisti. L'idea alla base della nuova politica culturale e turistica del Paese sudamericano è duplice: da una parte si tratta di convincere i turisti europei ed americani che vi si recano a trascorrervi vacanze più lunghe e a esplorare più mete; dall'altra, invece, vi è una sincera necessità di riscoperta di siti archeologici di pregio che spesso vengono bistrattati dal grande pubblico.



Un esempio su tutti: Cusco, la storica capitale dell'Impero Inca che ha dato il nome al protagonista delle Follie dell'Imperatore. La città è stata la capitale Inca tra il XIII e il XVI secolo, perciò porta con sé una lunga storia legata alle civiltà precolombiane, esattamente come Macchu Picchu. Quest'ultima, però, si unisce con lo stile barocco e neoclassico di impronta spagnola: tra il XVI e il XVIII secolo, infatti, la città è stata una delle più importanti della colonia spagnola del Perù.



Poi c'è il sito di Waqra Pukara, una delle città più importanti della civiltà Quechua, conquistata a sua volta dagli Inca nel XII secolo. Il sito archeologico, poco distante da Cusco e facilmente esplorabile con un'escursione in giornata, si trova a 4.300 metri sul livello del mare, e secondo la leggenda si tratterebbe di una vera e propria città-tempio-fortezza del popolo Inca: un sito centrale per il Paese andino, che non a caso lo ha aggiunto nel 2017 nella sua lista del patrimonio culturale nazionale.