Trofeo più grande del calcio: si gioca stasera, c'è un'italiana di Serie A

Amichevole di lusso per il Lecce di Mister D'Aversa che stasera 6 agosto competerà durante la 69esima edizione del trofeo intitolato a Ramon de Carranza: in palio l'omonima coppa, dalle dimensioni esagerate.

Con una coppa alta quasi quanto un uomo, il Trofeo Ramon de Carranza si gioca a Cadice sin dal 1955. Nel corso del suo oltre mezzo secolo di storia, si sono alternate compagini da tutto il mondo, tra cui anche un nutrito gruppo di italiane, con una particolarità: nessuna delle nostre squadre l'ha mai vinta.

Il Lecce, dunque, cercherà di giocarsi le sue carte per ottenere il suo primo successo stagionale e, perché no, per togliersi lo sfizio di un record per una squadra del belpaese.

Oltre ai salentini, in ordine cronologico ci hanno provato Roma, Milan (2), Inter (2), Fiorentina, Torino, Juventus, Bologna, Napoli, Sampdoria, Lazio (2) e Udinese.

I giallorossi sono già arrivati a Cadice, dove li aspetta il loro primo impegno internazionale della stagione, ma non sarà l'ultimo, dato che i giovani della Primavera, Campioni d'Italia in carica, calcheranno i palcoscenici europei nel corso della Youth League.

Il fischio d'inizio sarà alle ore 21:00 e la partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, sia online che su digitale terrestre.



Per i leccesi, tra le squadre più attive sul mercato estivo, mancherà all'appello il capitano Hjulmand, che ha ottenuto un permesso speciale per sedersi al tavolo delle trattative con lo Sporting Lisbona. A proposito di mercato, ecco invece i calciatori già volati in Arabia Saudita, da Benzema al sergente Milinkovic-Savic.