Trenitalia, le nuove regole per i bagagli sulle Frecce: scatteranno entro Pasqua

A sette giorni esatti dalla retromarcia di Trenitalia sulle regole per i bagagli, a seguito delle polemiche scaturite dopo che la società aveva annunciato le restrizioni, Il Corriere della Sera pubblica le nuove direttive per il trasporto dei trolley e bagagli sulle Frecce.

Secondo quanto riportato, entro Pasqua dovrebbero scattare delle limitazioni per chi viaggia a bordo delle Frecce, ovvero a bordo della Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Una decisione finale ancora non sarebbe stata presa, ma le ipotesi su cui stanno lavorando i tecnici di Trenitalia in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con un’Università sono diverse. L’obiettivo però è far entrare in vigore le regole a ridosso dei giorni festivi, ovvero nel periodo in cui i treni saranno maggiormente affollati dalle persone che tornano a casa o che si dirigono presso le località di vacanze.

A quanto pare, le nuove misure saranno uguali per la prima e seconda classe:

Ogni passeggero potrà viaggiare con due bagagli

Esclusa da tale conteggio la borsa, lo zaino, gli effetti personali ed un passeggino (se presente)

Prima dell’acquisto di ogni biglietto sarà presente sul sito un apposito alert che informerà i viaggiatori delle nuove limitazioni

Per coloro che non sono in regola scatteranno delle sanzioni, seppur in misura inferiore rispetto a quanto previsto precedentemente.

Non sono emersi dettagli in merito al trasporto di bici, monopattini e sci, tanto meno sugli eventuali animali domestici. Maggiori informazioni però dovrebbero arrivare a breve.