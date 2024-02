Trenitalia, dal 1 Marzo arrivano le nuove regole e limiti per i bagagli sulle Frecce

Da domani, 1 Marzo 2024, scatta una vera e propria rivoluzione per il trasporti di bagagli sui treni di Trenitalia. La società infatti ha annunciato una stretta che prevede alcune limitazioni per i bagagli che si possono portare a bordo delle Frecce.

Nella fattispecie, da domani sulle Frecce sarà possibile portare gratuitamente fino ad un massimo di due bagagli a passeggero.

Per gli utenti che viaggiano in seconda classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, invece, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (tasche, ruote e manici incluse) non deve superare 161cm (lunghezza + lunghezza + profondità, con ogni dimensione che non deve essere supereiore ad 80cm).

Per coloro che viaggiano in prima classe e nei livelli di servizio Executive e Business, invece, la somma delle dimensioni non deve superare 183cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120cm).

Consentito il trasporto di sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, biciclette e monopattini, che possono essere trasportati in aggiunta al numero di bagagli consentito a condizione che la somma delle dimensioni non sia superiore a 200cm e che le dimensioni della sacca non superino 80x110x45 cm.

I bagagli possono essere posti esclusivamente negli appositi spazi e non in prossimità delle porte di accesso, nei vestiboli e nei corridoi. Non consentito l’imballaggio, mentre è previsto che ogni viaggiatore apponga su ciascuna valigia un’etichetta “recante, in maniera chiara e leggibile, il tuo nominativo e i tuoi contatti di riferimento”.

Come si legge nel provvedimento di Trenitalia, per coloro che non rispettano le disposizioni è prevista una multa da 50 Euro e lo scarico dei bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.