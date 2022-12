Il nuovo trend del novel food sono i biscotti fatti con gli insetti, anche in Italia

Fucibo annuncia l’arrivo in Italia dei primi biscotti fatti con gli insetti, che precederanno anche la pasta realizzata con farine di insetti. La startup vicentina è l’unica azienda italiana a proporre questo tipo di prodotti, che rappresentano un cambio di paradigma nell’alimentazione.

I cookies Fucibo sono prodotti utilizzando, tra gli ingredienti, farine di insetti autorizzate dalla UE e sono disponibili in due gusti: Classic e Cacao. Fucibo sottolinea che la scelta degli insetti è orientata alla sostenibilità in quanto sono molto più efficienti degli animali d'allevamento nel processare il cibo che assumono per trasformarlo in proteine. Inoltre, per essere allevati hanno bisogno di poco spazio e poca acqua e si riproducono più velocemente, il che si traduce in un ciclo vitale che comporta l’emissione di pochissimi gas serra. Sono poi facilmente collocabili all’interno di un sistema di economia circolare dove fungono da “trasformatori di scarti alimentari in nuove preziose proteine”.

A livello alimentare, gli insetti contengono tutti gli elementi nutrivi essenziali, soprattutto in termini di proteine complete, grassi, ferro e zinco.

Di seguito la scheda di approfondimento per i biscotti:

: Farina di mais, zucchero, burro, uova, larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere 6%, sale, carbonato d’ammonio (E503 (ii)), estratto di vaniglia, succo di limone naturale. Cacao: Farina di mais, zucchero, burro, uova, cacao, larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere 5%, sale, carbonato d’ammonio (E503 (ii)), estratto di vaniglia, succo di limone naturale.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito di Fucibo.