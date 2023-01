Tre set LEGO per San Valentino: dal bouquet di fiori per lei alla McLaren per lui

La Festa degli Innamorati si avvicina e, forse, è meglio giocare d’anticipo e cogliere le occasioni del momento per preparare i regali alla propria dolce metà. Se magari hanno la passione dei LEGO ancora meglio: ecco 3 set LEGO perfetti per San Valentino, sia “per lei” che “per lui”.

Abbiamo già visto bonsai e orchidee tra i 5 set LEGO per decorare la casa e, a dire la verità, sono adatti anche come regalo per il 14 febbraio. Eppure, tra le tante piante a mattoncino disponibili spicca in questa occasione speciale il bouquet di fiori LEGO della linea Icons, disponibile su Amazon in offerta a 39,99 euro. Si tratta del primo set LEGO a tema botanica e, per di più, i fiori sono personalizzabili: con i petali e le foglie intercambiabili, e gli steli regolabili, puoi creare il bouquet perfetto, tra rose, bocche di leone, papaveri, astri e margherite.

Se invece la vostra Lei ama l’arte, meglio correre a comprare il set Vincent van Gogh - Notte stellata a 169,99 euro; un regalo costoso ma che, se tenete davvero alla vostra dolce metà, non si può lasciar scappare. La versione 3D in mattoncini LEGO di una delle opere d’arte più celebri al mondo, esposta al Museum of Modern Art (MoMA) di New York City, è già uno dei set più desiderati dagli appassionati, composto da 2.316 pezzi e contenente anche una minifigure dello stesso pittore.

Per il vostro Lui, infine, tra i tanti set LEGO Technic evidenziamo la replica della Monoposto McLaren Formula 1 2022 ora disponibile in offerta a 165,20 euro su Amazon. Con 1.434 pezzi, resta un modello particolarmente elaborato da costruire che riprende la livrea della McLaren del 2021 e la unisce al design delle monoposto 2022 viste in Formula 1. Include persino caratteristiche come il motore a cilindri V6 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni e differenziale; è davvero un set meraviglioso per chi è un appassionato di macchine!

O ancora, come dimenticarsi della Grande Onda di Hokusai lanciata nel 2023? Insomma, non resterete certamente senza idee per San Valentino.