Le tre regole di Arnold Schwarzenegger per chi va in palestra

Arnold Schwarzenegger, sul proprio account ufficiale Instagram, ha pubblicato alcune regole per allenarsi correttamente in palestra. La leggenda del bodybuilding, nella clip dai contorni ironici registrata alla Gold’s Gym di Veniche Beach, parla delle regole di buona condotta da rispettare durante gli allenamenti in spazi pubblici o condivisi.

La prima regola di Arnold è: non impossessatevi dell’attrezzatura. L’attore infatti afferma che “non dovresti mai telefonare, visitare i social network o fare altre cose con l’iPhone o iPad mentre sei seduto su una macchina”. In caso contrario, tenete libero il macchinario in modo tale da evitare che si formi una lunga fila.

La seconda regola è: mettete a posto i pesi dopo averli utilizzati. Questo vale sia per i manubri che per i dischi, che devono essere rimessi al posto giusto, così come i bilancieri, in modo tale che tutti li possano usare.

Infine, la terza ed ultima regola di Arnold è la condivisione. Schwarzenegger consiglia di osservare attentamente coloro con cui ci si alterna ai macchinari e di essere gentili con tutti: la palestra infatti è una comunità ed è anche condivisione. E voi, le seguite queste regole durante gli allenamenti?

Nelle scorse ore intanto è emersa la notizia che Arnold è stato fermato all’aeroporto di Monaco.