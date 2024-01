Tre orologi Tudor con un ottimo rapporto qualità prezzo: lusso accessibile

Abbiamo visto come Tudor non abbia nulla da invidiare a Rolex e altre case orologiere: se siete in procinto di comprare il vostro primo Tudor, ecco tre orologi della Maison svizzera che si distinguono per un buon rapporto qualità/prezzo e che potrebbero dunque interessarvi per la vostra collezione.

Tudor Royal

Impossibile non consigliare i modelli della famiglia Tudor Royal. Orologi sportivi dall'animo sportivo con bracciale integrato, disponibili in varie combinazioni, con quadranti oro, champagne, nero, blu, grigio o madreperla, a scelta decorati anche con pietre preziose. Bracciali e casse in acciaio o nella combinazione bicolore acciaio/oro, sono presenti versioni con data e data e giorno della settimana, per accontentare i gusti di un pubblico esigente. I prezzi partono da 2.410 euro per i modelli più piccoli da 28mm millimetri e arrivano a poco meno di 5.000 euro per le referenze acciaio/oro con pietre preziose e cassa da 41mm. Un orologio dal carattere vivace e dinamico, pensato per uomini e donne sempre in movimento.

Tudor Black Bay 31/36/39/41

La famiglia Black Bay più tradizionale strizza l'occhio ai modelli più amati e classici di Rolex come Oyster Perpetual, Datejust e Day-Date. Presenta cassa in acciaio con lunetta liscia, bracciale simil jubilee e una grande varietà di quadranti nei colori verde, blu, grigio e nero, oppure oro nelle versioni con bracciale bicolore e lunetta gold. Anche in questo caso i prezzi sono piuttosto contenuti e si parte da 3.890 euro per il modello in acciaio con cassa da 31 millimetri. Un orologio classico e sportivo allo stesso tempo, un segnatempo di alta qualità per gli amanti dello stile Oyster Perpetual.

Tudor Black Bay 54 e BB58

Da non confondere con le referenze della famiglia 31/36/39/41, la famiglia Black Bay 54 e 58 presenta una selezione di diver sportivi con ghiera girevole e bracciali rivettati o in caucciù/tessuto. Orologi professionali proposti in numerose varianti, con cassa in acciaio o bronzo, versione chrono o solo tempo, senza dimenticare le referenze GMT e Black Bay PRO. La famiglia Black Bay di Tudor è assolutamente iconica e rappresenta le caratteristiche principali del marchio: affidabilità, qualità altissima e ottime rifiniture ad un prezzo contenuto (a proposito, ecco qual è il Tudor più economico). Si parte da poco meno di 4.000 euro per un diver in acciaio e si sale fino a poco meno di 5.000 euro per orologi con casse in bronzo o argento e si arrivano a oltre 18.000 euro per orologi in oro.