Un orologio in edizione super limitata per i 123 anni del Milan firmato About Vintage

Nell'anno del 123esimo anniversario dell'AC Milan la squadra rossonera e About Vintage hanno deciso di festeggiare con una serie speciale di orologi in edizione super limitata: ecco il 1899 Rossonero Automatic.

La vendita globale dell'orologio, disponibile in tre versioni differenti, partirà alle 12:00 CET del 15 dicembre 2022. Un trio di pezzi da collezione realizzati in tiratura estremamente limitata: solo 123 esemplari ciascuno, dopodiché questi orologi non saranno più riprodotti. Il trio di orologi è stato creato traendo ispirazione dalle tre maglie del Milan di questa stagione 2022-2023, in particolare abbiamo lo Steel/Black (prima maglietta di gara), lo Steel/White (seconda maglietta di gara) e lo Steel/Green (terza maglietta di gara). Tutti e tre i modelli costano 899 euro, un prezzo giustificato non solo dall'esclusività del prodotto ma anche da un vetro di cristallo zaffiro antigraffio e dall'acciaio inossidabile di grado chirurgico 316L. La confezione è personalizzata in elegante legno con logo intagliato, About Vintage inoltre aggiunge 5 anni di garanzia sul prodotto. Ovviamente ogni singola unità viene numerata in maniera individuale.

Tra tutti gli acquirenti del 1899 Rossonero Automatic verranno inoltre estratti tre fortunati vincitori nel mese di dicembre: si porteranno a casa una divisa del Milan firmata - una divisa ovviamente abbinata al colore del loro orologio.

Ogni orologio offre un fondello in acciaio spazzolato con il logo dell'AC Milan, il logo del diavolo sulla corona, un pregiato movimento automatico Miyota calibro 9039, famoso per la sua precisione e durabilità, l'indicatore del tempo di recupero in rosso sul lato esterno del quadrante, la scritta Sempre Milan sul quadrante, una bandiera rossonera sul lato esterno del quadrante a ore 6, l'iscrizione 1899 Rossonero in riferimento al club e al 123esimo anniversario. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale di About Vintage.